International Berlin și Ottawa, acord istoric pentru resurse și securitate







Germania și Canada au anunțat marți extinderea cooperării în domeniul apărării și al mineralelor critice, în cadrul unei conferințe de presă comune desfășurate la Berlin, potrivit Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz și premierul canadian Mark Carney au subliniat importanța parteneriatului bilateral, în contextul tensiunilor comerciale internaționale și al nevoii de reducere a dependenței de Rusia și China.

Friedrich Merz a declarat că relațiile dintre Germania și Canada se află într-un proces de consolidare, fiind bazate pe valori și interese comune.

Oficialul german a mulțumit guvernului de la Ottawa pentru deschiderea de a colabora într-un domeniu strategic precum cel al mineralelor critice, subliniind că acestea reprezintă fundamentul industriilor moderne, de la producția de echipamente militare până la dezvoltarea tehnologiilor digitale și ecologice.

La rândul său, premierul Mark Carney a evidențiat faptul că experiențele recente – pandemia de Covid-19, războiul din Ucraina și schimbările din comerțul global – au arătat vulnerabilități majore în lanțurile de aprovizionare.

„Canada poate contribui semnificativ la diversificarea resurselor pentru Germania și întreaga Europă”, a precizat Carney.

Miniștrii economiei din cele două țări urmau să semneze un acord privind mineralele esențiale necesare industriei de apărare, energiei verzi și digitalizării.

Documentul, consultat de publicații internaționale, vizează dezvoltarea unor resurse precum litiu, nichel, cupru, tungsten, galiu, germaniu și elemente rare, într-un efort comun de a reduce influența Chinei pe piața mondială a acestor materii prime.

Pentru a marca noul parteneriat, mai mulți membri ai cabinetului canadian, printre care ministrul Apărării David McGuinty, ministrul Industriei Mélanie Joly și ministrul Energiei Tim Hodgson, au participat la evenimentele de la Berlin.

Programul oficial a inclus și o vizită a premierului Carney la șantierul naval Thyssenkrupp Marine Systems din Kiel, unul dintre finaliștii pentru modernizarea flotei de submarine a Canadei.

În paralel, Hodgson a susținut un discurs adresat directorilor din sectoarele energiei, industriei prelucrătoare și apărării.

Parteneriatul dintre Germania și Canada privind mineralele critice are implicații economice și geopolitice importante. Berlinul urmărește să reducă dependența Uniunii Europene de importurile din China, în condițiile în care Bruxelles-ul a introdus politici ambițioase pentru tranziția verde și digitală.

Canada devine astfel un partener strategic, datorită celor aproximativ 200 de mine active și a rezervelor bogate de metale rare.

De asemenea, cooperarea în domeniul apărării consolidează relațiile transatlantice, în timp ce ambele state își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Merz și Carney au menționat discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Kiev, însă fără a furniza detalii concrete.