WWF CEE a depus în iunie 2024 singura plângere primită de Comisia Europeană cu privire la proiectul de lucrări de dragare și regularizare a Dunării în zona brațului Bala, potrivit unui răspuns transmis de oficialii europeni pentru Mediafax. Procedura este încă în desfășurare, iar Comisia monitorizează dialogul dintre autoritățile române și organizația reclamantă.

Proiectul a atras atenția din cauza întârzierii față de calendarul inițial și a întrebărilor legate de respectarea legislației europene de mediu. Comisia Europeană spune că orice soluție tehnică adoptată trebuie să respecte integral legislația UE și legislația națională și să fie fundamentată pe o analiză solidă și pe consultarea părților implicate.

Comisia Europeană a confirmat că plângerea a fost depusă în iunie 2024 de WWF CEE, organizația regională pentru Europa Centrală și de Est a World Wide Fund for Nature.

„În iunie 2024, WWF CEE a depus la Comisie o plângere privind proiectul planificat pe brațul Bala de pe Dunăre, ridicând întrebări cu privire la conformitatea proiectului cu cerințele de mediu aplicabile ale UE și la justificarea care stă la baza sa”, au transmis oficialii Comisiei Europene.

Potrivit răspunsului oferit pentru Mediafax, aceasta este singura plângere primită de instituția europeană în legătură cu proiectul.

„Comisia a primit doar o plângere de la WWF CEE. Aceștia sunt sprijiniți de Comisia Dunării și de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea”, au precizat reprezentanții Executivului european.

Plângerea depusă de WWF CEE ridică întrebări privind compatibilitatea proiectului cu normele europene de mediu, dar și cu privire la justificarea tehnică a intervențiilor planificate.

Comisia Europeană a precizat că nu exclude soluțiile tehnice necesare, însă acestea trebuie să respecte o serie de condiții.

„Comisia rămâne deschisă oricărei soluții tehnice adecvate, cu condiția ca această soluție tehnică să respecte pe deplin legislația UE și națională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opțiunilor și să rezulte din consultări semnificative cu părțile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”, au transmis oficialii europeni.

După primirea și evaluarea plângerii, Comisia Europeană a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport și organizația care a depus reclamația.

Procedura nu este însă închisă.

„Fără a aduce atingere vreunui rezultat, procedura de reclamație rămâne deschisă până când se realizează progrese suficiente în abordarea preocupărilor exprimate”, au precizat oficialii Comisiei.

Instituția europeană monitorizează în continuare discuțiile dintre cele două părți.

Comisia nu a oferit detalii despre corespondența purtată în cadrul procedurii, motivând că procesul este încă în desfășurare.

„Întrucât procedura este în curs de desfășurare, corespondența schimbată în acest context nu poate fi partajată în această etapă”, au explicat reprezentanții Executivului de la Bruxelles.

În prezent, în zona brațului Bala se desfășoară lucrări de dragare și de regularizare a Dunării. Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, ideea unor astfel de intervenții fusese discutată încă din urmă cu aproximativ 23 de ani.

Un document guvernamental consultat de publicație indică faptul că lucrările au fost propuse de responsabili din domeniul energiei, în contextul preocupărilor legate de condițiile de navigație și de debitul Dunării.

Proiectul actual este însă contestat din perspectiva impactului asupra mediului și a modului în care au fost evaluate alternativele tehnice.

Pentru moment, Comisia Europeană nu a anunțat o decizie finală privind plângerea depusă de WWF CEE.

Procedura va rămâne deschisă până când vor exista progrese considerate suficiente în rezolvarea preocupărilor ridicate de organizația reclamantă. În paralel, Comisia Europeană spune că va continua să urmărească dialogul dintre autoritățile române și WWF CEE.

În concluzie, proiectul de lucrări de pe brațul Bala este în continuare analizat în cadrul unei proceduri deschise la nivel european, iar singura plângere confirmată oficial de Comisia Europeană a fost depusă de WWF CEE în iunie 2024.