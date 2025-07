Monden Pierdere uriașă pentru lumea muzicală. A murit un compozitor legendar







Unul dintre cei mai respectați textieri din istoria muzicii americane, Alan Bergman, a murit la vârsta de 99 de ani. Vestea a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al familiei, Ken Sunshine, pentru Reuters.

Un nume cu rezonanță în muzică

Bergman a fost jumătatea unuia dintre cele mai prolifice și apreciate duo-uri de compozitori din America. Alături de soția sa, Marilyn – care a murit în 2022 – a semnat versurile unora dintre cele mai îndrăgite piese ale secolului trecut.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu peste șase decenii și au scris prima lor melodie chiar în ziua în care s-au întâlnit.

„Era o melodie groaznică, dar ne-a plăcut procesul. Și din acea zi, am scris împreună”, spunea Alan Bergman.

Piesele lui au fost aduse în fața publicului de artiști îndrăgiți

Printre creațiile care le-au adus faima internațională se numără piese precum „The Way We Were”, „The Windmills of Your Mind”, coloana sonoră a filmului „Yentl”, dar și temele muzicale pentru seriale de televiziune emblematice din anii ’70, precum „Maude”, „Alice” și „Good Times”.

Colaborările lor i-au adus în compania unor titani ai muzicii internaționale. Melodiile scrise de Alan și Marilyn Bergman au fost interpretate de artiști legendari precum Frank Sinatra, Dean Martin, Johnny Mathis, Barbra Streisand sau Sting, și au fost puse pe muzică de compozitori de renume precum Michel Legrand, Marvin Hamlisch, John Williams și Quincy Jones.

A câștigat premii importante pentru activitatea sa. Carieră impresionantă în muzică

În palmaresul lor se numără trei premii Oscar, patru premii Emmy, două premii Grammy, iar în 1980 au fost incluși în prestigiosul Songwriters Hall of Fame.

Moartea lui Alan Bergman marchează sfârșitul unei ere în muzica americană, dar lasă în urmă o moștenire artistică remarcabilă, definită de finețe, profunzime emoțională și o pasiune neclintită pentru creație. A fost o prezență discretă, dar esențială în industrie, ale cărei versuri au atins inimile a nenumărate generații și vor continua să dăinuie prin interpretările memorabile ale marilor artiști.