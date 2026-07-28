Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul ar putea participa la formarea unei viitoare majorități doar dacă va face parte efectiv din Guvern, va putea aplica puncte importante din programul său și va obține funcția de prim-ministru pentru un membru al formațiunii. El a spus că George Simion rămâne prima opțiune pentru postul de premier, dar a afirmat că și el ar putea ocupa această funcție.

Petrișor Peiu a afirmat că, în cazul în care AUR ar obține dreptul de a desemna prim-ministrul, George Simion ar avea prioritate în interiorul partidului.

Acesta a spus însă că și el ar putea reprezenta o variantă pentru conducerea Guvernului, fără ca numele său să fi fost stabilit oficial de formațiune.

„Nu există o decizie care să spună că, dacă AUR va obține funcția de premier, va fi desemnat domnul Ionescu sau domnul Popescu. Eu spun că da, aș fi un bun premier. Dar aceasta nu este o propunere a partidului. Aș fi o propunere bună pentru funcția de premier, dar nu sunt singura opțiune. În mod normal, într-un partid, primul chemat să ocupe funcția de președinte sau de premier este președintele partidului. În mod normal, dacă vom obține funcția de premier sau vom avea posibilitatea de a desemna candidatul pentru această funcție, prima alegere este președintele partidului”, a declarat Petrișor Peiu pentru Gândul.

Prim-vicepreședintele AUR a subliniat că nu există în acest moment o hotărâre internă prin care o anumită persoană să fie desemnată candidat pentru funcția de premier.

Petrișor Peiu a prezentat și condițiile în care AUR ar accepta să participe la discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Prima condiție este ca partidul să facă parte din formula guvernamentală. El a spus că această cerință nu poate fi negociată și că AUR nu va vota un Executiv în care nu are reprezentanți.

„Orice partid parlamentar, într-o țară în care nu există majorități unipartinice, este dispus la discuții pentru formarea unei majorități. Nu suntem iraționali. Prima condiție este prezența noastră într-o formulă guvernamentală. Nu există posibilitatea de a vota un guvern din care să nu facem parte”, a afirmat Peiu.

Declarația vine în contextul în care nicio formațiune nu poate forma singură o majoritate parlamentară, iar alcătuirea unui nou Guvern ar presupune negocieri între mai multe partide.

A doua condiție prezentată de Petrișor Peiu privește includerea în programul de guvernare a unor măsuri economice susținute de AUR. Potrivit acestuia, formațiunea dorește aplicarea unor politici pe care le consideră necesare pentru ieșirea României din actuala criză economică.

Cea de-a treia condiție se referă la funcția de prim-ministru. AUR solicită ca viitorul premier să fie membru al partidului, pentru a avea garanția că programul negociat va fi pus în aplicare.

„A doua chestiune: avem câteva puncte importante în program. A treia chestiune este legată de funcția de prim-ministru și de garanția aplicării unui program. Toate cele trei sunt importante, dar prima este nenegociabilă. Următorul premier, din perspectiva AUR, trebuie să fie membru AUR, pentru a avea garanția că putem schimba cel puțin o parte semnificativă dintre actualele politici publice, care ne-au adus în actuala criză economică”, a mai spus prim-vicepreședintele formațiunii.

Petrișor Peiu a mai spus că partidul urmărește să intre la guvernare în urma unor alegeri, indiferent dacă acestea vor fi anticipate sau organizate la termen.

El a afirmat și că, după căderea Guvernului Bolojan, reprezentanții AUR au fost contactați în mod constant pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar formării unei noi majorități.