Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat sâmbătă că partidul nu poartă negocieri, nici formale, nici informale, cu PSD sau PNL pentru crearea unei majorităţi parlamentare în vederea formării unui nou guvern.

Declaraţiile vin înaintea consultărilor pe care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că le va relua la începutul lunii septembrie cu partidele politice. AUR urmează să îşi stabilească strategia atât pentru aceste discuţii, cât şi pentru eventualul vot de învestire a unui guvern.

Întrebat despre posibilitatea unor negocieri cu PSD sau PNL, Petrişor Peiu a respins existenţa unor discuţii privind formarea unei majorităţi.

„Nu avem discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există discuţii informale pentru un astfel de subiect. Adică dacă dau o cafea cu cineva de la PSD sau PNL, nu înseamnă...”, a declarat liderul senatorilor AUR la Antena 3.

Peiu a invocat şi poziţia exprimată public de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind o eventuală colaborare guvernamentală cu AUR.

„Domnul Grindeanu s-a exprimat public că nu vrea să formeze un guvern împreună cu AUR. Dacă nu vrea să formeze un guvern împreună cu AUR, e cam greu de negociat, ce să negociezi?”, a spus senatorul.

Liderul senatorilor AUR a anunţat că formaţiunea va face în perioada următoare comunicări publice privind poziţia partidului în perspectiva consultărilor cu preşedintele.

Potrivit lui Peiu, strategia va viza inclusiv participarea la discuţiile privind desemnarea unui nou guvern şi poziţia AUR la votul de învestire care ar putea avea loc în luna septembrie.

„Aşteptăm să vedem dacă ne cheamă şi pe noi”, a afirmat acesta, referindu-se la consultările anunţate de şeful statului.

Peiu a precizat că AUR ar putea decide să nu participe dacă formaţiunea va considera că deciziile privind viitorul guvern au fost deja stabilite înaintea consultărilor oficiale.

„Dacă domnia sa va face nişte consultări informale, în care va pune bazele unui guvern şi după aia va face consultări formale doar ca să se pozeze la televizor dând mâna cu diverşi oameni, nu ştiu dacă are sens ca noi să participăm la acele consultări şi probabil nu vom participa”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că, la începutul lunii următoare, va relua consultările cu partidele politice pe tema formării unui guvern.

Şeful statului a explicat şi de ce nu a făcut o nouă nominalizare pentru funcţia de prim-ministru în perioada verii, făcând referire la dificultăţile generate de situaţia din Parlament.

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a afirmat Nicuşor Dan.

Poziţia AUR privind participarea la consultările prezidenţiale şi votul pentru învestirea unui nou guvern urmează să fie anunţată după stabilirea strategiei interne a partidului.

În acest moment, potrivit declaraţiilor lui Petrişor Peiu, AUR nu negociază formarea unei majorităţi cu PSD sau PNL, iar consultările anunţate pentru începutul lunii septembrie ar putea reprezenta următorul moment important în procesul de formare a unui nou guvern.