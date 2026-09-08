Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan. Acesta acuză cele două administrații că au împins România într-o perioadă prelungită de stagflație și în cea mai gravă criză economică înregistrată după aderarea țării la Uniunea Europeană.

Analiza parlamentarului se bazează pe evoluția indicatorilor economici din ultimele ten trimestre, precum și pe nivelul ridicat al inflației. În opinia sa, depășirea acestui blocaj este imposibilă sub conducerea acelorași decidenți politici considerați responsabili pentru declin.

Senatorul susține că România a devenit bolnavul economic al Europei din cauza suprapunerii dintre stagnarea producției și creșterea accelerată a prețurilor.

„România a ajuns, oameni buni, bolnavul economic al Europei. Suntem singurii care suferim de o boală extrem de gravă, care se numeşte stagflaţie. Adică avem, începând cu 2024, un fenomen de recesiune şi stagnare. Adică, în ultimele 10 trimestre, în cei doi ani şi jumătate, avem patru trimestre de scădere economică, trei trimestre de recesiune, de stagnare şi încă trei trimestre, doar trei trimestre de creştere economică, fix acele trimestre în care au avut loc alegeri, în 2024 şi 2025.

Avem, în acelaşi timp, cea mai mare inflaţie din Europa, cea mai mare creştere a preţurilor la raft. A fost 10%, a coborât spre 8% în această vară şi a început din nou să crească, alimentată de creşterea preţurilor la energie”, arată Petrişor Peiu într-o postare pe Facebook.

Pe lângă dinamica PIB-ului, reprezentantul AUR identifică sectorul energetic drept unul dintre factorii principali ai creșterii inflației. El arată că vulnerabilitățile din sistemul energetic național se manifestă acut în perioadele cu temperaturi extreme, atât în sezonul cald, cât și în cel rece, când consumul atinge cote maxime.

Efectele cumulate ale scumpirii energiei și ale stagnării fac ca această perioadă să fie definită drept cel mai dificil moment economic al ultimilor două decenii.

Erodarea treptată a economiei naționale face ca ieșirea din actualul impas să fie un proces extrem de lent și complex. „Este această stagflaţie cea mai gravă criză economică pe care România o traversează după intrarea în Uniunea Europeană. De ce este cea mai gravă? Pentru că este foarte lungă şi pentru că nu poate să iasă cu uşurinţă din această criză. În orice caz, nu poate să iasă din această criză având la conducere guvernul care a băgat ţara în această criză, Guvernul Ciolacu, continuat cu Guvernul Bolojan. Aceste două guverne au adus recesiune combinată cu inflaţie”, subliniază Peiu.

Aprecierea senatorului indică o degradare structurală din care România se va redresa cu mare greutate în lipsa unor schimbări majore de politică economică.

Mesajul liderului grupului parlamentar se încheie cu o dimensiune politic-electorală directă, vizându-i pe fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și pe actualul premier Ilie Bolojan.

„Oameni buni, este vremea să înţelegem în ce situaţie ne-au adus guvernele Ciolacu şi Bolojan şi să înţelegem că nu vom putea să ieşim din această criză tot cu Ciolacii şi Bolojanii la putere.”, a mai declared liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.