Marcel Ciolacu, reacție vehementă, după ce Ilie Bolojan a petrecut într-un local de lux
- Nicolae Comănescu
- 25 februarie 2026, 21:31
Marcel Ciolacu, fost premier al României, a avut o reacție furibundă, pe Facebook, după ce în spațiul public au apărut imagini cu Ilie Bolojan. Șeful Executivului a fost surprins în timp ce petrecea la un local din Ploiești. Chiar în ziua în care Guvernul a dat „undă verde” măsurilor de austeritate.
Într-o postare pe rețeaua socială, Ciolacu a atras atenția că cunt mari probleme economice legate de scăderea consumului de bunuri și de servicii. Apărute pe fondul creșterii TVA și al inflației.
„Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată, logic, cum, atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației, s-au prăbușit!
Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan tip „operația a reușit, pacientul e mort″. Consumul s-a redus timp de 6 luni în urma creșterii TVA, inflația a explodat, economia a intrat în recesiune, iar România pare un uriaș salon de terapie intensivă. Abia aștept să ne spună toți cei ce-l consideră pe Bolojan drept liderul providențial care a salvat țara, cum scăderea consumului este de fapt o veste bună pentru România, la fel ca și recesiunea”, a scris fostul premier pe Facebook.
