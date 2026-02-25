Marcel Ciolacu, reacție vehementă, după ce Ilie Bolojan a petrecut într-un local de lux

Marcel Ciolacu, fost premier al României, a avut o reacție furibundă, pe Facebook, după ce în spațiul public au apărut imagini cu Ilie Bolojan. Șeful Executivului a fost surprins în timp ce petrecea la un local din Ploiești. Chiar în ziua în care Guvernul a dat „undă verde” măsurilor de austeritate.

Într-o postare pe rețeaua socială, Ciolacu a atras atenția că cunt mari probleme economice legate de scăderea consumului de bunuri și de servicii. Apărute pe fondul creșterii TVA și al inflației.

„Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată, logic, cum, atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației, s-au prăbușit!

Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan tip „operația a reușit, pacientul e mort″. Consumul s-a redus timp de 6 luni în urma creșterii TVA, inflația a explodat, economia a intrat în recesiune, iar România pare un uriaș salon de terapie intensivă. Abia aștept să ne spună toți cei ce-l consideră pe Bolojan drept liderul providențial care a salvat țara, cum scăderea consumului este de fapt o veste bună pentru România, la fel ca și recesiunea”, a scris fostul premier pe Facebook.

„Dar cel mai relevant moment care rezumă strălucit situația s-a petrecut, aseară, după gloriosul briefing de presă de la Guvern. Bolojan a refuzat cu o mojicie greu de urmărit să răspundă presei despre reforma sa din administrație, care încalcă în vreo 80 de puncte Constituția. Asta după ce doamna Dogioiu anunțase că permite doar 10 întrebări de la ziariști, fiindcă programul premierului este foarte încărcat.

Aflăm, azi, din presă (vezi fotografiile din cancan.ro ), că a fost foarte încărcat - nu programul, ci meniul premierului. Bolojan s-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux, până la 1 noaptea, alături de colegi din PNL. Sunt convins că tot corul lăudătorilor lui Bolojan va spune „bravo, uite cum premierul și șefii PNL chiar susțin relansarea economiei, s-au dus și au cheltuit câteva zeci de mii de euro la o firmă românească.‟ Mi se pare absolut corect”, a continuat fostul lider al PSD. „A ținut discurs pe acorduri de saxofon”

„P.S. Deși știu că nu pot concura cu pozele chefului la care Bolojan a ținut discurs, pe acorduri de saxofon, pun și un grafic din uitmul raport asupra inflației al BNR, care arată cum s-a prăbușit atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației. Atât s-a putut”, a conchis Ciolacu.