Vodafone și Orange au scumpit abonamentele, invocând indexarea cu 6,8% pe baza datelor Eurostat

Operatorul telecom britanic Vodafone își notifică abonații din România cu privire la o nouă majorare a tarifelor. Compania anunță că, începând cu următoarea factură emisă, prețurile serviciilor vor fi indexate cu 6,8%.

Potrivit mesajului transmis clienților, decizia este justificată prin creșterea constantă a costurilor de furnizare a serviciilor de comunicații.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%, reprezentând valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicată de către Oficiul European de Statistică – Eurostat, pentru România, pentru anul 2025”, este mesajul transmis de Vodafone România.

Indexarea se aplică mai multor tipuri de servicii, inclusiv telefoniei mobile, internetului fix și mobil, televiziunii și serviciilor machine-to-machine.

Nu este prima ajustare de preț anunțată de Vodafone în ultima perioadă. În vara anului trecut, compania a decis o nouă majorare a abonamentelor de telefonie mobilă, în valoare de 1,3 euro, TVA inclusă.

La acel moment, operatorul a explicat că indexarea este necesară pentru menținerea serviciilor „la standarde ridicate de calitate”.

Noua majorare vine într-un context economic în care companiile din sectorul telecom invocă presiunea costurilor și rata inflației pentru a justifica ajustările tarifare.

Și liderul pieței locale de telecomunicații, Orange România, a anunțat că va majora prețurile abonamentelor începând cu 6 aprilie.

Compania motivează decizia prin evoluția inflației.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflația raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiți să aplicăm o indexare a prețurilor de 6,8% în acest an”, arată Orange România.

Astfel, ambii operatori justifică ajustarea tarifelor prin raportare la datele comunicate de Eurostat privind indicele armonizat al prețurilor de consum.

La finalul anului trecut, Orange România a majorat tarifele abonamentelor YOXO, brandul său de servicii mobile 100% digitale, lansat în martie 2020.

Modificarea a constat în trecerea de la un preț fix în lei la un tarif raportat la moneda europeană, pe baza cursului valutar bancar. Facturarea continuă să fie realizată în lei, însă prețurile sunt stabilite în euro.

YOXO 9 lei a devenit YOXO 2,9 euro (TVA inclusă), YOXO 19 lei a devenit YOXO 4,9 euro (TVA inclusă), iar YOXO 49 lei a devenit YOXO 9,9 euro (TVA inclus).

Această modificare a generat ajustări de preț determinate de cursul de schimb, chiar dacă plata se face în continuare în moneda națională.

Orange România face parte din grupul francez Orange. În 2024, compania a înregistrat o creștere a afacerilor cu 9,2%, până la 6,55 miliarde de lei.

În acest context, operatorul susține că indexarea tarifelor este necesară pentru menținerea calității serviciilor, într-un mediu economic caracterizat de inflație și creșterea costurilor operaționale.

Majorările anunțate de Vodafone și Orange reflectă o tendință de ajustare a abonamentelor în funcție de indicatorii macroeconomici, în special de indicele armonizat al prețurilor de consum comunicat de Eurostat.

Clienții celor doi operatori vor vedea noile tarife aplicate în facturile emise în perioada următoare, conform calendarului anunțat de fiecare companie.