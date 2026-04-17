Marii operatori de telefonie din Franța se luptă pentru preluarea companiei SFR. Orange se află la masa negocierilor

telefoane mobile. Sursa foto: Freepik
Altice France a anunțat că a intrat în negocieri exclusive cu Bouygues Telecom, Iliad și Orange pentru vânzarea operatorului SFR. Tranzacția este evaluată la peste 20 de miliarde de euro și ar putea reprezenta una dintre cele mai importante restructurări din sectorul telecom din Franța, potrivit publicației franceze Capital.

Ar putea urma o schimbare majoră pe piața telecom

În cazul în care acordul va fi finalizat, piața telecom din Franța ar urma să se reducă de la patru la trei mari operatori. Negocierile exclusive acordate celor trei companii sunt valabile până la 15 mai 2026, perioadă în care urmează să fie stabilite detaliile finale ale tranzacției.

Propunerea de preluare prevede o împărțire a activelor SFR între cei trei operatori. Bouygues Telecom ar urma să preia segmentul dedicat clienților business, în timp ce Iliad și Orange ar împărți activitatea de retail și infrastructura rețelei. Structura propusă păstrează în linii mari distribuția avansată în ofertele anterioare.

Orange România. Sursa: https://www.facebook.com/orangeromania

O ofertă de peste 20 de miliarde de euro a fost pusă în joc

Noua propunere depusă de cei trei potențiali cumpărători se ridică la aproximativ 20,35 miliarde de euro. Aceasta vine după o ofertă inițială mai mică, respinsă de conducerea Altice France, care a declanșat ulterior o etapă de analiză detaliată a companiei.

Finalizarea tranzacției depinde de aprobările autorităților de reglementare și concurență. Părțile implicate au subliniat că, în acest moment, nu există garanții că vânzarea va fi finalizată, procesul urmând să fie supus mai multor verificări înainte de o decizie finală.

Telefoanele mobile, complet interzise în școlile din Franța

La începutul acestui an, guvernul francez a declanșat procedura accelerată pentru adoptarea rapidă a legii care interzice accesul copiilor la rețelele sociale, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la începutul viitorului an școlar. În urmă cu trei săptămâni, în Franța au apărut primele concluzii privind interzicerea telefoanelor mobile în incinta unităților de învățământ.

Cadrele didactice au observat o îmbunătățire a climatului educațional, elevii fiind mai atenți la ore și mai puțin expuși distragerilor cauzate de notificările constante. În pauze, tinerii au reluat interacțiunile directe și activitățile în grup, iar în unele unități de învățământ s-a înregistrat o reducere a incidentelor de bullying în timpul programului școlar.

Datele analizate arată însă că timpul total petrecut pe dispozitive nu a scăzut, ci s-a redistribuit în afara programului școlar. Mulți adolescenți folosesc telefoanele intens după terminarea cursurilor, iar o parte semnificativă dintre ei ajunge să le utilizeze inclusiv pe timpul nopții, ceea ce a dus la creșterea cazurilor de oboseală în rândul elevilor.

Fenomenul hărțuirii online nu a dispărut

Specialiștii atrag atenția că interdicția nu a eliminat problemele legate de hărțuirea online, acestea fiind transferate în mediul privat, pe rețelele sociale. Tensiunile generate în spațiul digital continuă să aibă efecte în relațiile dintre elevi în timpul orelor de curs.

Concluziile preliminare ale măsurii indică faptul că interdicția poate îmbunătăți disciplina pe termen scurt, însă nu rezolvă relația complexă a adolescenților cu tehnologia. Experții consideră că sunt necesare programe de educație digitală, pentru a reduce dependența de ecrane și efectele asociate utilizării excesive.

