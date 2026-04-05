Transportul public din Chișinău se scumpește. Abonamente cu până la 17% mai mari, de la 1 mai

Sursa foto: chișinău.md
Republica Moldova. De la 1 mai, transportul public din Chișinău va deveni mai scump pentru mii de călători. Abonamentele lunare, trimestriale și semestriale vor înregistra majorări de până la 17%, în timp ce prețul unei călătorii va crește la 7 lei. Autoritățile explică scumpirea prin creșterea costurilor la carburanți și ajustarea tarifului conform legislației municipale.

Pentru călătorii generali, abonamentele vor costa acum 273 de lei pentru o lună, comparativ cu 234 de lei în prezent. Abonamentul de trei luni va ajunge la 693 de lei, față de 594 de lei, iar cel de șase luni va fi 1 134 de lei, față de 972 de lei până acum.

Pentru elevi, abonamentele se vor scumpi de la 117 la 136 de lei pentru o lună, de la 297 la 346 de lei pentru trei luni și de la 486 la 567 de lei pentru șase luni. Studenții vor plăti 191 de lei pentru o lună, 485 de lei pentru trei luni și 794 de lei pentru șase luni, în creștere de la tarifele actuale de 164, 416 și 680 de lei.

Troleibuze Chișinău, tarife majorate

Sursa foto: Primăria Chișinău

De asemenea, personalul din domeniul învățământului și cel medical va vedea aceleași majorări, cu abonamente de 191 de lei pentru o lună, 485 de lei pentru trei luni și 794 de lei pentru șase luni. Abonamentele pentru agenții economici sau familiile monoparentale vor fi majorate, însă pensionarii și elevii din clasele primare vor continua să primească abonamente gratuite.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer". A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text

Motivarea scumpirii

Primăria Chișinău a explicat că ultima majorare a tarifelor a avut loc în iulie 2022, când o călătorie a crescut de la 2 la 6 lei. Creșterea actuală este legată de majorarea prețurilor la carburanți, care aproape s-au dublat.

„Luând în considerație creșterea semnificativă a costurilor la carburanți, precum și cadrul legal existent, se stabilește valoarea de referință pentru calcularea tarifului de călătorie în transportul public din municipiul Chișinău la nivelul de 7 lei începând cu data de 1 mai 2026”, se arată într-un comunicat al Primăriei.

Majorarea tarifului va afecta zilnic mii de oameni care folosesc transportul public pentru naveta la serviciu sau școală. În timp ce abonamentele devin mai scumpe, autoritățile asigură că ajustările sunt necesare pentru menținerea serviciilor și a funcționării corespunzătoare a rețelei de transport.

Sursa foto: ANRE

Evoluția prețurilor la carburanți

În timp ce, prețul benzinei scade pentru a doua zi consecutiv în cea de-a cincea săptămână de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, motorina atinge un nou record. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță tarifele pentru zilele de 4, 5 și 6 aprilie 2026.

Astfel, benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina se va scumpi cu 80 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 29 de lei și 75 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 33 de lei și 80 de bani.

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț"
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

