Monden Petrecere surpriză de ziua lui Irinel Columbeanu. Va fi aproape ca în vremurile bune







Irinel Columbeanu împlinește astăzi, 27 mai, vârsta de 68 de ani. Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, a anunțat că patronul unui centru de evenimente de lux din Pipera organizează o petrecere surpriză pentru fostul milionar de la Izvorani, dar că nu i-a invitat nicio fostă iubită.

Petrecere surpriză pentru Irinel Columbeanu

„Patronul localului din Pipera îi organizează azi sărbătoritului Irinel Columbeanu o petrecere-surpriză, îi va serba ziua de naștere.

Merg și eu, îl voi însoți, vor mai veni în jur de 15 persoane, prietenii lui de suflet, dar nicio fostă iubită n-a fost invitată. Cu siguranță, se va bucura, nu se așteaptă la așa masă, ca pe vremuri, când era milionar și se răsfăța cu toate delicatesele”, a mărturisit acesta.

A fost obișnuit ca toată lumea să-i stea la picioare

Directorul azilului a declarat că fostul milionar este un om bun, chiar dacă le mai ceartă pe fetele care îl îngrijesc. Acesta a mai spus că Irinel Columbeanu și tatăl lui, Ion Columbeanu, sunt aproape la fel și că au fost obișnuiți ca toată lumea să le stea la picioare.

„El este mai repezit la vorbă, le mai ceartă și pe fetele care îl îngrijesc, dar n-are suflet rău, este un om bun, în esență. Și tatăl lui, Ion Columbeanu, se comporta la fel, și dânsul a stat la noi până în ultima zi de viață.

Și Irinel și tatăl lui au fost obișnuiți ca toată lumea să le stea la picioare și să execute tot ce spun ei. Au avut și menajere și șoferi, care îi serveau, pe când locuiau la vila din Izvorani, așa că oarecum este de înțeles acest comportament”, a mai spus patronul azilului.

Marea dorință a lui Irinel Columbeanu

Ion Cassian a declarat că marea dorință a fostului milionar este să meargă la fiica lui, Irina, în America, dar că nu mai are voie să zboare din cauza problemelor de sănătate.

„Tare și-ar fi dorit să meargă la fiica lui, în America, dar nu mai are voie, zborul cu avionul i-ar dăuna sănătății precare. Pășește cu greutate și are momente când nu este lucid în totalitate, așa că e bine să fie sub observație.

Aici avem cadre medicale, nutriționist, tot ce trebuie să fie îngrijit bine. Dar, ca în fiecare an, fiica lui îl va suna de ziua lui. Poate îi va dărui și un dar sau bani, vom vedea”, a mai spus Ion Cassian, pentru Click.