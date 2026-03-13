Pete Hegseth acuză CNN de fake news în relatarea despre Strâmtoarea Ormuz

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este nemulțumit de modul în care unele instituții media din Statele Unite relatează despre conflictul cu Iranul, afirmând că ar prefera ca rețeaua CNN să fie preluată cât mai curând de către David Ellison, directorul executiv al companiei Skydance și apropiat al fostului președinte Donald Trump, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute vineri, în contextul în care tensiunile din regiune continuă să crească, iar conflictul a ajuns în cea de-a 14-a zi.

Comentariile lui Hegseth au venit în timpul unor declarații publice în care oficialul Pentagonului a criticat relatările privind impactul acțiunilor Iranului asupra traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

„Cu cât David Ellison preia mai repede acea rețea, cu atât mai bine”, a spus Hegseth, referindu-se la tranzacția estimată la aproximativ 110 miliarde de dolari prin care Paramount ar urma să achiziționeze Warner Bros., compania-mamă a CNN.

Declarațiile secretarului Apărării au fost făcute într-un moment în care evoluțiile din Golful Persic sunt urmărite îndeaproape de piețele internaționale. Potrivit relatărilor recente, perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz a dus la creșterea semnificativă a prețului petrolului și la volatilitate pe piețele financiare.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Orice restricționare a traficului prin această zonă poate influența direct aprovizionarea energetică și costurile combustibililor.

Sondajele realizate de Reuters și Ipsos indică faptul că sprijinul public din Statele Unite pentru conflict este limitat. Mulți americani se tem că escaladarea tensiunilor ar putea duce la creșterea prețului benzinei.

Criticile lui Hegseth s-au concentrat în special asupra unei relatări publicate de CNN. Potrivit postului de televiziune, Pentagonul și Consiliul Național de Securitate al Casei Albe ar fi subestimat disponibilitatea Iranului de a închide Strâmtoarea Hormuz.

CNN a precizat că informațiile au fost obținute de la mai multe surse familiarizate cu situația. Un purtător de cuvânt al postului a declarat că instituția își menține poziția privind materialul publicat, afirmând: „Ne menținem relatările.”

Hegseth a respins însă aceste informații, afirmând că raportul este „fake news”, „complet ridicol” și „un raport fundamental neserios”.

În aceeași intervenție, oficialul american a criticat și alte instituții media. Referindu-se la modul în care presa relatează despre conflict, el a spus: „Suntem obișnuiți cu relatări proaste. Suntem obișnuiți cu relatări slab informate, așa că nu schimbă modul în care operăm, dar interacționăm cu ele pentru a demonstra că nu sunt adevărate.”

În ultimele luni, Pentagonul a modificat regulile privind accesul presei la activitățile sale. Aproximativ 30 de organizații media importante, printre care Fox News, The Washington Post și Reuters, au renunțat la acreditările lor, după introducerea unor noi politici de acces.

În același timp, oficialii din domeniul apărării au început să invite alte publicații și platforme media la briefinguri și conferințe de presă.

În ultimele două săptămâni, Hegseth a invitat din nou unele instituții media tradiționale la informări privind operațiunile din Iran. Totuși, majoritatea întrebărilor adresate în cadrul acestor briefinguri au venit din partea unor publicații sau platforme media mai puțin tradiționale.

Tranzacția prin care Paramount ar urma să preia Warner Bros. — compania-mamă a CNN — necesită aprobarea administrației americane. David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, conduce compania Skydance și are legături apropiate cu administrația Donald Trump.

Ellison a preluat controlul asupra Paramount după achiziționarea CBS News în 2025, în cadrul fuziunii dintre Paramount și Skydance Media.

Președintele Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) a sugerat în această lună că instituția nu ar bloca acordul. Cu toate acestea, tranzacția a generat îngrijorări în rândul unor parlamentari din ambele partide.

Atât legislatori democrați, cât și republicani au ridicat semne de întrebare privind efectele unei astfel de fuziuni asupra pieței media. Printre preocupările menționate se numără reducerea opțiunilor pentru consumatori, posibila creștere a costurilor și impactul asupra independenței editoriale.

Criticii tranzacției au subliniat și importanța protejării libertății presei, garantată în Statele Unite prin Primul Amendament al Constituției.