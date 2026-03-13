Tensiuni globale după blocarea Strâmtorii Ormuz. Franța și Italia caută negocieri cu Iranul

Blocarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic la nivel mondial, determină îngrijorări majore în Europa și pe piețele globale, potrivit Financial Times.

În condițiile escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și a promisiunii noului lider suprem al Iranului de a menține strâmtoarea închisă, mai multe state europene au început discuții preliminare pentru a încerca reluarea exporturilor de petrol și gaze naturale.

Strâmtoarea Ormuz este un coridor maritim strategic prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate tranzacționate la nivel mondial. Blocarea acesteia afectează direct fluxurile energetice globale și ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea aprovizionării cu energie.

Potrivit unor oficiali citați de Financial Times, capitale europene au început consultări preliminare pentru a identifica soluții care să permită reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz fără a extinde conflictul regional.

„Capitalele europene au început aceste discuții preliminare în încercarea de a relua exporturile de petrol și gaze fără a extinde conflictul”, au declarat pentru publicația britanică trei oficiali informați despre negocieri.

Printre statele implicate în aceste discuții se numără Franța, potrivit a doi dintre oficialii citați. De asemenea, Italia ar fi încercat să inițieze contacte diplomatice cu autoritățile de la Teheran pe această temă.

Totuși, sursele au avertizat că negocierile se află într-un stadiu incipient și că nu există garanții privind evoluția lor. Oficialii au subliniat că nu este clar dacă Iranul este dispus să participe la discuții sau să facă pași pentru redeschiderea rutei maritime.

Situația este complicată de poziția fermă exprimată de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a declarat că blocarea Strâmtorii Ormuz va continua.

În același timp, există suspiciuni în rândul unor oficiali occidentali că Teheranul încearcă să folosească această situație pentru a influența evoluțiile politice și economice la nivel internațional.

Potrivit acestor evaluări, Iranul ar putea urmări creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale pentru a exercita presiune asupra președintelui american Donald Trump în contextul conflictului regional.

Până în prezent, mai multe state europene au încercat să evite implicarea directă în conflictul din Orientul Mijlociu. Unele guverne au criticat atacul lansat de Statele Unite și Israel, care a dus la declanșarea actualului război regional.

Blocarea Strâmtorii Ormuz începe să se reflecte deja în evoluția prețurilor pe piețele energetice. Prețul petrolului a crescut semnificativ în ultimele luni, ajungând la aproximativ 100 de dolari pe baril, față de aproximativ 60 de dolari la începutul anului.

În același interval, prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat o creștere de aproximativ 75%.

Guvernele europene sunt îngrijorate că o blocare prelungită a rutei maritime ar putea duce la o creștere suplimentară a costurilor energetice pentru companii și populație, într-un moment în care mai multe economii europene se confruntă deja cu presiuni bugetare și cu încetinirea creșterii economice.

În contextul tensiunilor, liderii europeni analizează și eventuale măsuri pentru protejarea transportului maritim în regiune.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat recent că Franța ar putea lua în considerare participarea la escortarea navelor comerciale, dacă tensiunile din zonă vor scădea.

Un purtător de cuvânt al Palatului Élysée a precizat că șeful statului francez a discutat săptămâna trecută cu președintele iranian Masoud Pezeshkian despre situația din regiune.

Potrivit aceleiași surse, Macron i-a transmis liderului iranian că Teheranul „trebuie să garanteze libertatea navigației pentru a pune capăt închiderii Strâmtorii Ormuz”.

Evoluția negocierilor diplomatice și a situației din teren va avea un rol important în stabilirea modului în care transporturile energetice prin acest coridor maritim esențial ar putea fi reluate.