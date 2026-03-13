Iranul e pe cale să se predea, le-ar fi spus Trump liderilor G7, potrivit Axios. Starmer, ridiculizat de liderul SUA

Președintele american Donald Trump le-ar fi spus liderilor G7, într-o reuniune virtuală de miercuri, că Iranul este „pe cale să se predea”, potrivit a trei oficiali din țările G7 care au fost informați despre conținutul apelului, citați de Axios.

Publicația scrie că Trump s-ar fi lăudat cu rezultatele Operațiunii Epic Fury în timpul apelului G7 de miercuri dimineață, spunându-le aliaților: „Am scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”.

El a sugerat, de asemenea, că nu mai există oficiali în viață la Teheran cu puterea de a lua această decizie. „Nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu există nimeni care să poată anunța predarea”, ar mai fi spus Trump, potrivit a doi oficiali informați despre apel, citați de Axios.

Trump l-a batjocorit pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, numindu-l „de categorie ușoară”, după ce anterior spusese că fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi „inacceptabil” pentru SUA.

După 24 de ore, a apărut un mesaj public atribuit de presa oficioasă din Iran noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider al regimului de dictatură teocratică islamistă, în care se promitea continuarea luptei.

Axios comentează că aceste informații ar confirma că Donald Trump este la fel de încrezător în rezultatul războiului atât în privat, cât și în public. Publicația scrie că, deocamdată, regimul iranian nu a dat semne de capitulare sau colaps iminent și încearcă să facă cât mai mult rău prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

Convorbirea lui Trump cu liderii G7 a avut loc pe fondul unei îngrijorări serioase a acestora cu privire la consecințele economice ale războiului. Liderii țărilor G7 l-au îndemnat pe Donald Trump să pună capăt rapid războiului, subliniind că Strâmtoarea Ormuz trebuie securizată cât mai curând posibil, mai spune Axios.

Președintele Trump a declarat că situația din Strâmtoarea Ormuz se îmbunătățește și că navele comerciale ar trebui să reia operațiunile în zonă, a declarat un oficial sub anonimat, potrivit aceleiași surse.

Trump a mai spus că principala problemă la care lucrează este calendarul. Nu a dat un termen limită, dar a spus „trebuie să terminăm treaba” pentru a evita un alt război cu Iranul peste cinci ani.

De asemenea, mai afrimă Axios, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron l-au îndemnat pe Trump să nu permită Moscovei să exploateze războiul sau să primească o ridicare a sancțiunilor, ar fi declarat doi oficiali. Dar joi, în ciuda obiecțiilor celor trei țări europene, Departamentul Trezoreriei a anunțat o derogare de o lună de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc.

Derogarea se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și impune ca acesta să nu aibă nicio legătură cu Iranul, cu efectul scontat de a stabiliza piețele energetice globale. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat într-un comunicat că măsura „nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

De asemenea, la convorbirea cu liderii G7, Trump l-ar fi batjocorit pe prim-ministrul socialist britanic, Keir Starmer, pentru refuzul său inițial de a permite SUA să folosească baze britanice pentru atacuri asupra Iranului. După ce Iranul a început să atace statele din Golf, Starmer și-a schimbat poziția și a oferit acces la baze pentru atacuri „defensive” asupra siturilor de rachete iraniene.

Trump i-a spus lui Starmer în fața celorlalți lideri G7 că nu mai are nevoie de ajutorul său: „Ar fi trebuit să propui asta înainte de război - acum este prea târziu”, a spus el.