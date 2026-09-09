Ai primit un mesaj că trebuie să plătești pentru un colet? Peste un milion de români au fost vizați de escroci. DNSC explică metoda și recomandă verificarea livrărilor prin canalele oficiale

Peste un milion de persoane din România au primit SMS-uri frauduloase în cadrul unei singure scheme de înșelătorie care folosea pretextul livrării unor colete, potrivit datelor Bitdefender publicate în martie 2026 și citate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Instituția a atras atenția, miercuri, 9 septembrie, asupra unor tentative de fraudă prin SMS și WhatsApp, în care infractorii folosesc identitatea unor companii de curierat.

Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea și le cer să acționeze rapid. În funcție de variantă, victimele sunt îndemnate să confirme adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului sau să achite o presupusă taxă de livrare ori depozitare. Importanța avertismentului ține de amploarea campaniei și de faptul că mesajele pot părea credibile pentru persoanele care așteaptă efectiv un colet.

Pentru rezolvarea presupusei probleme, mesajul conține un link. Acesta poate conduce către o pagină falsă, construită astfel încât să semene cu site-ul oficial al unei firme de curierat.

Scopul atacatorilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În anumite cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp.

Experții în securitate cibernetică precizează că astfel de fraude sunt atacuri de inginerie socială. Ele nu presupun neapărat compromiterea sistemelor informatice ale companiilor ale căror nume sunt folosite de infractori.

Escrocii încearcă să determine victima să acceseze linkul prin crearea unei false urgențe. Destinatarului i se poate spune că expedierea va fi returnată dacă nu completează imediat datele sau că trebuie să achite într-un timp foarte scurt o taxă.

Uneori, diferența dintre numele expeditorului ori adresa site-ului fals și cele legitime este foarte mică. Atacatorii pot modifica o literă sau o cifră, astfel încât mesajul să pară autentic la prima vedere.

„De cele mai multe ori, utilizatorii cad în plasa atacatorilor pentru că nu sunt atenți, nu pentru că nu știu. Infractorii folosesc tehnici de inginerie socială care ne activează emoțiile și ne împing să acționăm rapid, sub presiunea urgenței”, a explicat Mihai Rotariu, manager în cadrul DNSC.

DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice cu atenție numele expeditorului și adresa site-ului către care sunt trimiși.

De asemenea, mesajele care cer efectuarea rapidă a unei plăți sau confirmarea urgentă a unei livrări trebuie tratate cu prudență. Parolele, codurile de autentificare sau verificare, codurile WhatsApp și datele cardului bancar nu trebuie transmise prin SMS.

În cazul unei presupuse probleme cu un colet, situația trebuie verificată separat, prin canalele oficiale ale serviciului de curierat. Destinatarul poate introduce numărul AWB direct pe site-ul sau în aplicația oficială a companiei, fără să acceseze linkul primit prin SMS ori WhatsApp.