Un bărbat a vrut să testeze o lacună poștală neobișnuită după ce a citit despre ea într-un ziar, în timp ce altul era disperat să ajungă acasă la familia sa, deoarece războiul se răspândea în toată Europa, potrivit BBC.

La mai mult de 30 de ani distanță, Harry Turner și maiorul „Peabod” Palmer au călătorit amândoi între Insulele Canalului Mânecii cu poșta.

În 1905, Turner, rezident în Guernsey, a decis să afle dacă sistemul poștal putea fi într-adevăr folosit pentru a transporta o persoană - acest lucru fusese făcut anterior de un bărbat din Londra în 1900.

După ce a citit un articol de ziar despre reguli, a aranjat să fie trimis din Guernsey la Sark ca trimitere poștală, devenind ceea ce se crede că a fost prima persoană care s-a trimis vreodată prin poștă.

„Un om cam năzdrăvan”, așa l-a descris pe Turner, Bridget Yabsley, șefa departamentului de filatelie de la Guernsey Post.

Ea a spus: „Cred că a decis să spună: «Bine, o să testez asta» și așa a și făcut, și a fost detașat la Sark.”

Circumstanțele au fost cu totul diferite pentru maiorul Palmer - în februarie 1940, încerca să ajungă din Guernsey la Alderney pentru a se reuni cu familia sa, de teama războiului care se răspândea în Europa.

Toate locurile pentru pasageri de pe feribot erau rezervate, dar după ce a studiat reglementările poștale, a ajuns la concluzia că nimic nu-l împiedica să călătorească sub supraveghere poștală.

Căpitanul feribotului a refuzat inițial să-l ia, deoarece numărul de pasageri era restricționat și nu era nici marfă, nici corespondență, dar circumstanțele s-au schimbat când unii călători rezervați nu au reușit să sosească - deși a trebuit să călătorească în cală.

Yabsley a spus că atunci când Palmer a ajuns la Alderney, a fost dus la biroul de sortare poștală și „de fapt, predat fizic soției sale” de către un poștaș local.

Yabsley a spus că descoperise articole de ziar despre evenimente printre înregistrările istorice ale Guernsey Post și că s-a gândit că ar fi „o poveste destul de plăcută și veselă de spus”.

Ea a adăugat: „Harry Turner a fost prima persoană detașată vreodată [în insule], iar apoi maiorul Palmer a fost ultimul.”

„Așadar, chiar dacă sunt la ani distanță, ne-am gândit că este un fel de primă și ultimă poveste foarte bună pe care o putem spune.”

Reglementările au fost modificate ulterior, eliminând lacuna și punând capăt erei coletelor umane.