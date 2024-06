Actualitate Cea mai mică închisoare din lume este formată din doar două celule minuscule. Video







Cea mai mică închisoare din lume, încă în funcțiune, se află pe Insula Sark, cea mai mică dintre Insulele Canalului Mânecii, între Franța și Anglia. Este o structură minusculă, cu doar două celule.

Insula Sark este lipsită de iluminat public, automobile și drumuri, dar are o mică închisoare care datează din 1856. Aceasta are doar două celule minuscule, ambele măsurând doi metri pe doi metri, și este împărțită de un hol scurt. Este recunoscută ca fiind „cea mai mică închisoare din lume” de către Guinness World Record. Este logic ca cea mai mică închisoare din lume să fie situată pe o insulă cu o lungime de puțin sub 5 kilometri și o lățime de 1,6 kilometri, pe care locuiesc mai puțin de 600 de persoane.

Cea mai mică închisoare din lume

Deținuții au voie să stea în aceste două celule doar pentru maximum două zile înainte de a fi mutați în închisorile mai mari de pe insula Guernsey, aflată în apropiere. Cele două celule au paturi mici, cu lamele de lemn și saltele subțiri, pe care deținuții dorm.

Instanțele din Guernsey au ordonat construirea unei noi închisori în 1832, după ce închisoarea inițială a fost considerată nepotrivită, per site-ul Sark Estate.

Cu toate acestea, din cauza limitărilor financiare, a fost nevoie de mai mult de 20 de ani pentru a începe măcar construcția noii unități de detenție. Aceasta a fost folosită de când a fost finalizată, în 1856. Deși nu există multe rapoarte de infracțiuni către forțele de ordine de pe insulă, închisoarea este încă în funcțiune în mod legal și, ocazional, localnici beți sau turiști scandalagii se cazează în celule.

Andres Gardes, un fizician nuclear francez șomer care se credea moștenitorul și proprietarul de drept al Insulei Sark, a fost cel mai cunoscut prizonier al închisorii Sark. El a luat decizia de a invada insula ca o armată formată dintr-un singur om, deoarece nimeni nu părea să fie interesat de pretențiile sale. Avea postere pe toată insula anunțându-și invazia, așa că, atunci când a ajuns în cele din urmă la Sark cu o pușcă semiautomată, jandarmul de serviciu l-a lovit cu pumnul în față și i-a luat arma. Invazia sa a fost zădărnicită și a fost arestat.

Se poate spune că cea mai mică închisoare din lume este puțin mai confortabilă acum că are încălzire și electricitate, chiar dacă structura sa nu s-a schimbat prea mult. Dar încă îi lipsesc ferestrele.

sursa: odditycentral.com