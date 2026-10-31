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Peste 5.000 de oameni au murit de Ebola în Congo. Epidemia s-a extins în opt provincii

Peste 5.000 de oameni au murit de Ebola în Congo. Epidemia s-a extins în opt provinciiEbola / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Bilanțul epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo a depășit 5.000 de decese, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, potrivit Reuters. Autoritățile nu au reușit încă să controleze focarul, considerat cel mai mortal înregistrat vreodată în această țară.

Epidemia de Ebola, provocată de o tulpină rară

Epidemia este provocată de o tulpină rară a virusului, Bundibugyo, pentru care nu există tratamente sau vaccinuri aprobate. Potrivit Reuters, depistarea tardivă a cazurilor, conflictele și presiunea asupra serviciilor medicale au favorizat răspândirea virusului, într-un ritm mai rapid decât în cazul unor focare anterioare.

Opt dintre cele 26 de provincii ale Republicii Democratice Congo au fost afectate. Situația este complicată și de faptul că numeroși pacienți au murit în afara centrelor de tratament, ceea ce îngreunează monitorizarea și intervenția autorităților sanitare.

Epidemia din acest an este a doua ca amploare din istoria bolii, după focarul din Africa de Vest din perioada 2014-2016. Atunci, peste 28.600 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 11.000 au murit în Guineea, Liberia și Sierra Leone.

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Virusul a ajuns în mai multe țări africane

Răspândirea epidemiei nu se limitează la Republica Democratică Congo. Săptămâna trecută, Nigeria a devenit a patra țară africană care a raportat un caz de Ebola, extinzând aria geografică a focarului către Africa de Vest.

Și în Africa de Est au fost confirmate cazuri, în Kenya și Uganda. Extinderea geografică a epidemiei ridică noi provocări pentru autoritățile sanitare, care trebuie să identifice rapid persoanele infectate și să limiteze transmiterea virusului.

Un caz care a atras atenția în ultimele zile este cel al unei cetățene elvețiene aflate în Nigeria, diagnosticată cu Ebola și evacuată medical în Elveția.

Și Kenya se luptă cu Ebola

În Kenya a fost anunțat, de asemenea, al doilea deces provocat de virus. Evoluția focarului pune presiune suplimentară asupra sistemelor medicale din regiune, în condițiile în care lipsa unor tratamente și vaccinuri aprobate pentru tulpina Bundibugyo limitează opțiunile de intervenție.

Depășirea pragului de 5.000 de decese în Congo evidențiază amploarea crizei și dificultatea autorităților de a opri transmiterea bolii, în timp ce numărul țărilor afectate continuă să crească.

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