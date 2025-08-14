Justitie Peste 30 de persoane, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. Prejudiciu de peste 73.000 de euro







Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a anunțat joi finalizarea cercetărilor într-un dosar penal privind o înșelăciune de amploare legată de vacanțe fictive în Zanzibar.

Peste 30 de persoane au fost păcălite să plătească sume semnificative pentru o excursie care nu a fost niciodată planificată în mod real. Dosarul vizează o persoană fizică și o persoană juridică, ambele inculpate pentru înşelăciune în formă continuată, în legătură cu 33 de acte materiale. Potrivit autorităților, paguba totală este estimată la peste 73.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, escrocheria a început în decembrie 2023, când inculpații au publicat un anunț privind organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025.

Promovarea s-a făcut atât pe Instagram, cât și pe un site web oficial, ambele controlate de inculpați. „La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată organizarea unei excursii în Zanzibar”, precizează Parchetul.

Ulterior, au fost semnate contracte de prestări servicii turistice și au fost emise facturi fiscale în numele firmei implicate. Persoanele păgubite au fost convinse să transfere bani în conturile indicate, fără să suspecteze că totul era o înșelătorie. Sumele plătite de cei 33 de clienți se ridică la 333.362,87 lei, echivalentul a aproximativ 73.172 euro.

Conform procurorilor, „nu a existat niciodată intenţia reală” de a organiza excursia, deși au fost întreprinse demersuri menite să convingă clienții de seriozitatea ofertei. Practic, inculpații au menținut în eroare victimele prin acțiuni premeditate. Parchetul precizează că rechizitoriul a fost finalizat, iar dosarul cauzei a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Satu Mare.

Autoritățile atrag atenția asupra riscului crescut de înșelăciuni online în domeniul turismului, mai ales în contextul ofertelor atractive promovate pe rețelele sociale sau pe site-uri aparent legitime. Cazul este acum în mâinile instanței, care urmează să decidă cu privire la vinovăția celor implicați.