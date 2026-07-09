Un raport elaborat de experți independenți mandatați de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europe (OSCE) trage un semnal de alarmă cu privire la situația minorilor din teritoriile ucrainene controlate de forțele ruse. Conform concluziilor prezentate de AFP, aproximativ 1,6 milioane de copii sunt expuși în prezent unui sistem agresiv de îndoctrinare și militarizare. Specialiștii avertizează că aceste acțiuni ar putea fi asimilate cu persecuția ca infracțiune de război.

Documentul a fost prezentat oficial la Viena, în cadrul așa-numitului Mecanism Moscova al OSCE, un instrument dedicat anchetării încălcărilor drepturilor omului. Analiza experților demonstrează că Federația Rusă a implementat o structură instituționalizată complexă, creată special pentru a influența mentalitatea și educația acestor copii.

„Credem că acest sistem ar putea fi asimilat cu persecuția ca infracțiune de război”, a estimat expertul francez Herve Ascensio.

Pe lângă presiunea psihologică și ideologică, raportul scoate la iveală realități dramatice legate de recrutarea forțată. Potrivit colegei sale letone Elina Steinerte, ''fără a-și anunța familiile'' mai mulți tineri ar fi părăsit teritoriile ocupate de forțele ruse pentru a scăpa de convocarea militară.

Situația devine și mai gravă în contextul în care documentul consultat de sursa citată menționează cazuri concrete de tineri ucraineni care au fost deja încorporați și, ulterior, trimiși direct pe frontul din Ucraina.

În fața acestei crize umanitare, raportul OSCE vine cu o serie de recomandări ferme pentru comunitatea internațională. Experții solicită integrarea obligatorie a problemei copiilor ucraineni în orice viitor proces de pace sau în cadrul negocierilor diplomatice. De asemenea, se cere deschiderea de urgență a unor coridoare umanitare care să permită reîntregirea familiilor separate de război.

Evaluările arată că abuzurile afectează un număr uriaș de minori. Este vorba despre aproximativ 1,6 milioane de copii care locuiesc fie în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, fie în restul regiunilor ucrainene aflate sub ocupația parțială a armatei ruse. Pe de altă parte, datele oficiale de la Kiev indică faptul că un număr de 20.610 de copii au fost deja transferați direct pe teritoriul rus.

Mecanismul Moscova a fost activat la data de 14 mai de către un grup de 41 de state membre OSCE. Aceasta reprezintă a șasea misiune de acest tip declanșată în legătură cu situația din Ucraina începând cu anul 2022. De data aceasta, atenția principală a fost îndreptată strict către procesul de militarizare și îndoctrinare la care sunt supuși minorii ucraineni.

Pentru a strânge probele necesare, experții mandatați de OSCE au efectuat interviuri ample și anchete pe teren în perioada 6-11 iunie în Ucraina. Ca și în cazul investigațiilor anterioare, Federația Rusă a refuzat complet să coopereze cu structurile internaționale.