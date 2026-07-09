Cazul militarului rus Aleksandr Lunin, care a provocat agitație pe internet după ce a lansat un ultimatum la adresa liderului de la Kremlin, a luat o întorsătură neșteptată. Soldatul, care amenințase public cu declanșarea unei revolte dacă nu este primit în audiență personală de președintele Vladimir Putin, a fost pus în libertate. Imediat după eliberare, înregistrarea video care adunase milioane de vizualizări a dispărut de pe rețelele de socializare, conform informațiilor oferite de presa locală și preluate de agenția EFE.

Platforma de știri Verstka, publicația care a raportat prima dată reținerea militarului, a explicat că mesajul video a fost publicat inițial pe data de 25 iunie. În acea înregistrare, Aleksandr Lunin solicita cu fermitate o întrevedere directă cu Vladimir Putin. Scopul declarat al militarului era de a-i prezenta președintelui „tot adevărul” cu privire la starea actuală a Rusiei și la problemele reale cu care se confruntă forțele armate implicate în războiul din Ucraina.

Impactul clipului a fost unul masiv, reușind să strângă aproape 11 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare. Reacțiile nu au întârziat să apară nici de la nivel înalt, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, taxând public postarea și comentând că autorul a folosit „formulări destul de ciudate” în discursul său.

Ulterior ieșirii sale din detenție, militarul rus a oferit clarificări succinte despre starea sa actuală. Aleksandr Lunin a confirmat că este „teafăr şi nevătămat” după ce a părăsit arestul, însă a refuzat să ofere explicații suplimentare sau să comenteze motivul pentru care videoclipul său de succes a fost șters definitiv de pe internet.

Înainte de a fi reținut, soldatul oferise o explicație bizară despre contextul în care a filmat acel mesaj. El a susținut că decizia de a înregistra și publica materialul a venit după ce „responsabili de rang înalt din Ministerul Apărării şi din organismele de securitate” s-ar fi întâlnit cu el, alegând să îl folosească ca intermediar pentru a-i trimite un avertisment direct președintelui Federației Ruse.

Motivele pentru care autoritățile au reacționat rapid au fost legate de tonul extrem de dur și de avertismentele radicale lansate de soldat. În clipul acum dispărut, Aleksandr Lunin avertiza că un refuz din partea liderului de la Kremlin de a-l primi într-o vizită oficială va genera o criză de proporții.

Militarul a subliniat în mesajul său că, în cazul în care Vladimir Putin nu acceptă o discuție privată, „consecinţele vor fi foarte grave”, adăugând totodată un avertisment direct la adresa puterii de la Moscova, conform căruia „armata ar întoarce armele împotriva Kremlinului”. Deși situația părea să escaladeze, eliberarea sa recentă și ștergerea dovezilor online indică faptul că autoritățile au reușit să gestioneze momentul de criză în mod discret.