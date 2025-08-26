Personalități enorme cu origini monumentale. S-a scris de multe ori că originea unui om nu este de multe ori cea înscrisă la „starea civilă”.

Avem în istorie, personalități care ne strivesc prin ceea ce au realizat. Uneori, însă, interesul pentru ele vine și din faptul că tații lor au fost persoane de o celebritate colosală.

Când vine vorba de personalități covârșitoare, Dr. Carol Davila rămâne fondatorul medicinei moderne românești, evident, mai întâi pe latură militară. Mulți se întreabă cum de a ajuns un franco-italian să devină medicul principal al României. Însă, se spune că în spatele acestei covârșitoare personalități se ascunde un tată celebru. Este vorba de compozitorul Franz Liszt.

Se spune că drumul marii personalități medicale ar fi fost îndreptat spre Principatele Române, după ce Liszt însuși a concertat la Iași, în capitala Moldovei. Sabina Cantacuzino, sora lui Ionel Brătianu a lansat ipoteza care a circulat în epocă. Nu a putut fi combătută convingător.

Când vine vorba de personalități culturale românești, Alexandru Tzigara Samurcaș (foto principal) se remarcă în chip absolut. A ajuns să fie

sinonim cu dezvoltarea artei, culturii, istoriei și etnografiei românești. A fost secretar privat al Reginei Elisabeta, Directorul Fundației Universitare Carol I, a pus bazele Muzeului Țăranului Român din Capitală și a luptat pentru salvarea fondului de artă moștenit de România de la Theodor Aman.

A existat în epocă presupunerea că ar fi fost fiul natural al Regelui Carol I. Se știa că niciodată nu a lipsit din anturajul Casei Regale sau al Familiei Regale. Când ajungea la Sinaia, lucru neîntâlnit nici pentru demnitari sau mari personalități venite în vizite private, la peronul gării îl aștepta trăsura personală a Regelui.

Când vorbim de personalități emblematice ale scenei românești și filmului românesc al anilor 50-60-70 ai secolului XX, ajungem invariabil la Mircea Șeptilici. Despre mama sa, se știa că era de origine macedoromână. Despre tatăl său, nu se știu prea multe. Mircea Șeptilici face pușcărie politică în perioada 1948-1956.

Sursa: Wikipedia

A fost considerat conspirator la fuga țărăniștilor opriți în 1947 la Tămădău. A fost, ulterior, reabilitat. A jucat în primele filme produse după 1950 în România.

Legenda spune, iar martorii care l-au cunoscut confirmă, ar fi fost fiul natural al omului politic Take Ionescu, avocat de prestigiu, prieten cu I.L. Caragiale și fondator al Partidului Conservator-Democrat. Cu aproape doi ani înainte să moară, marele actor Mircea Șeptilici a emigrat în Canada.