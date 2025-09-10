Sport Personaj important pentru România în 1991, a dispărut complet. Și apropiații se întreabă unde este







La 55 de ani, Ovidiu Hanganu, fostul atacant de la Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Cercle Brugge și FC Național, a dispărut aproape complet din spațiul public.

Golgeterul Diviziei A din sezonul 1990-1991, când a marcat 24 de goluri în tricoul Corvinului, trăiește astăzi departe de lumina reflectoarelor, iar foștii săi colegi și apropiați nu mai știu aproape nimic despre el.

Cariera sa spectaculoasă din anii ’90, reușitele pentru echipa națională și experiențele internaționale au făcut din Hanganu un nume respectat în fotbalul românesc. Astăzi însă, povestea lui este una a tăcerii și misterului.

Născut la Ghelari, Hunedoara, Hanganu și-a început cariera la Corvinul Hunedoara, una dintre cele mai importante pepiniere ale fotbalului românesc. A debutat în Divizia A la doar 16 ani și 5 luni, într-un meci Corvinul – Jiul Petroșani, scor 3-0.

Ascensiunea sa a fost rapidă. În 1991, la numai 21 de ani, devenea golgeterul campionatului României, performanță care i-a deschis drumul către Dinamo București, unde a evoluat între 1992 și 1993. Cu Dinamo a jucat și în Liga Campionilor, fiind parte a lotului care s-a duelat cu Olympique Marseille, atunci o forță a Europei.

După perioada Dinamo, Hanganu a avut experiențe în Belgia, la Cercle Brugge, dar și în Turcia și Coreea de Sud. În Belgia, a trecut printr-un episod dramatic: a fost implicat într-un accident rutier grav, din care a scăpat teafăr, dar mașina în care se afla a fost serios avariată.

La echipa națională a României, Hanganu a adunat 12 selecții și a marcat două goluri. Unul dintre acestea a venit în noiembrie 1992, într-un meci cu Cipru, chiar adversara de astăzi a tricolorilor, în campania de calificare pentru CM 1994.

Cornel Dinu, cel care l-a antrenat la Dinamo și la națională, îl descria astfel:

„Mi-l aduc aminte ca pe un atacant oportunist, cu un simț specific al golului și o intuiție nativă. Avea forță de pătrundere și depindea mult de serviciul colegilor, dar dacă primea mingea, putea decide meciul.”

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din cariera lui Hanganu s-a petrecut în 1992, când Dinamo a întâlnit pe Olympique Marseille în Liga Campionilor. În meciul tur, disputat la București, Hanganu și Tibor Selymes au ratat ocazii uriașe, inclusiv faze de unu la unu cu portarul Fabien Barthez.

Vasile Ianul, fostul șef al lui Dinamo, nu l-a menajat pe atacant:

„La București, am jucat foarte bine. A fost 0-0 doar pentru că Selymes și Hanganu au ratat ocazii imense. Prostovanul de Hanganu a avut o șansă unică, la o centrare impecabilă a lui Kadar”, declara Ianul, potrivit Libertatea.

Ovidiu Hanganu și-a încheiat cariera în 2002, însă spre deosebire de alți foști mari fotbaliști români, el nu a ales antrenoratul și nici nu a rămas implicat în fenomen. Treptat, a dispărut din spațiul public, iar numele său a început să fie tot mai rar menționat.

Potrivit unor informații obținute de Gazeta Sporturilor de la un fost coleg al său, Hanganu s-ar fi stabilit în Italia, unde ar lucra pe șantier. Totuși, chiar și foștii săi prieteni recunosc că nu mai știu nimic concret despre el:

„Am cam rupt legăturile. Și el a fost cel care le-a rupt, nu noi. S-a retras, e prin Italia. Când l-am văzut ultima oară, era destul de supărat. De când a plecat, pur și simplu i s-au șters urmele. Nu știm nimic despre el, nici unde lucrează, nici dacă mai vrea să vorbească. Știam doar că fusese prin Bologna, atât.”

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un tip introvertit, retras, care evita conflictele. În ciuda instinctului său ofensiv pe teren, în afara lui prefera discreția totală. Această trăsătură l-ar fi determinat să se îndepărteze complet de lumea fotbalului și să ducă o viață departe de ochii publicului.

Până și epoca digitală, în care informațiile circulă instantaneu, nu a reușit să rezolve misterul: nimeni nu știe exact unde se află Ovidiu Hanganu și cu ce se ocupă.