Social

Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse

Comentează știrea
Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverseCarne de pui. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Contrar percepției populare, obiceiul de a spăla carnea de pui înainte de a o găti nu aduce beneficii pentru igienă, ci dimpotrivă, poate pune în pericol sănătatea. Experții avertizează că produsele avicole disponibile în comerț sunt deja procesate și gata pentru preparare termică, iar clătirea acestora sub apă nu doar că nu elimină bacteriile, ci favorizează dispersarea lor pe ustensile, blaturi și alte alimente din bucătărie, potrivit theconversation.com.

Puiul crud poate conține microorganisme dăunătoare, precum Salmonella și Campylobacter, responsabile pentru infecții severe manifestate prin febră, diaree, greață, vărsături și chiar septicemie. Persoanele vulnerabile – copiii, vârstnicii, femeile însărcinate sau cei cu imunitate scăzută – sunt expuse unui risc major, însă și persoanele sănătoase pot ajunge la spital din cauza acestor bacterii.

Spălarea nu elimină bacteriile, ci le răspândește

Clătirea cărnii de pui sub robinet nu distruge agenții patogeni. În schimb, bacteriile de pe suprafața cărnii ajung în jetul de apă și se împrăștie pe chiuvetă, blaturi, vase, ustensile sau alte alimente nepreparate termic. Studiile arată că picăturile contaminate pot ajunge până la 80 de centimetri distanță, crescând riscul contaminării încrucișate. Chiar și spălarea chiuvetei după manipularea cărnii nu garantează eliminarea completă a germenilor.

În plus, marinarea cărnii în apă cu oțet sau citrice nu distruge bacteriile. Salmonella rezistă în astfel de soluții, iar Campylobacter poate fi redus abia după 24 de ore de înmuiere, ceea ce nu transformă această metodă într-una sigură din punct de vedere sanitar.

Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Carne de pui

Carne de pui. Sursă foto: Freepik

Cum se manipulează corect carnea de pui crudă 

Pentru a preveni riscul îmbolnăvirilor, se recomandă folosirea unei planșete curate și a unei pungi pentru eliminarea ambalajului, evitând scurgerea lichidelor pe suprafețe.

Dacă există urme de umezeală pe carne, acestea trebuie îndepărtate cu un prosop de hârtie de unică folosință. Imediat după manipulare, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, iar ustensilele și zona de lucru igienizate corespunzător.

Gătirea corectă este singura soluție sigură

Bacteriile din carnea de pasăre nu pot fi eliminate prin spălare. Singura metodă eficientă de distrugere a microorganismelor este prepararea termică adecvată. Carnea de pui trebuie gătită până la o temperatură internă de cel puțin 75°C, verificată cu ajutorul unui termometru special. Dacă sucurile cărnii sunt clare și nu există urme de sânge, produsul este sigur pentru consum.

Așadar, pentru a evita contaminarea bucătăriei și riscul unor infecții alimentare grave, carnea de pui nu trebuie spălată înainte de gătire, ci doar manipulată corespunzător și preparată la temperaturi adecvate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:46 - Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
21:38 - Condițiile lui Grindeanu pentru o guvernare fără turbulențe. Eșecul care ar putea rupe coaliția
21:30 - Uber este pe care să inventeze „curierul de date” pentru AI. Șoferii din America, primii testați
21:23 - TAG investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produse integral în România
21:15 - Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o diva
21:08 - Concurenții electorali au cheltuit peste 237.000 de euro pe reclame online în campania pentru parlamentare

HAI România!

Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă

Proiecte speciale