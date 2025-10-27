Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse

Contrar percepției populare, obiceiul de a spăla carnea de pui înainte de a o găti nu aduce beneficii pentru igienă, ci dimpotrivă, poate pune în pericol sănătatea. Experții avertizează că produsele avicole disponibile în comerț sunt deja procesate și gata pentru preparare termică, iar clătirea acestora sub apă nu doar că nu elimină bacteriile, ci favorizează dispersarea lor pe ustensile, blaturi și alte alimente din bucătărie, potrivit theconversation.com.

Puiul crud poate conține microorganisme dăunătoare, precum Salmonella și Campylobacter, responsabile pentru infecții severe manifestate prin febră, diaree, greață, vărsături și chiar septicemie. Persoanele vulnerabile – copiii, vârstnicii, femeile însărcinate sau cei cu imunitate scăzută – sunt expuse unui risc major, însă și persoanele sănătoase pot ajunge la spital din cauza acestor bacterii.

Clătirea cărnii de pui sub robinet nu distruge agenții patogeni. În schimb, bacteriile de pe suprafața cărnii ajung în jetul de apă și se împrăștie pe chiuvetă, blaturi, vase, ustensile sau alte alimente nepreparate termic. Studiile arată că picăturile contaminate pot ajunge până la 80 de centimetri distanță, crescând riscul contaminării încrucișate. Chiar și spălarea chiuvetei după manipularea cărnii nu garantează eliminarea completă a germenilor.

În plus, marinarea cărnii în apă cu oțet sau citrice nu distruge bacteriile. Salmonella rezistă în astfel de soluții, iar Campylobacter poate fi redus abia după 24 de ore de înmuiere, ceea ce nu transformă această metodă într-una sigură din punct de vedere sanitar.

Pentru a preveni riscul îmbolnăvirilor, se recomandă folosirea unei planșete curate și a unei pungi pentru eliminarea ambalajului, evitând scurgerea lichidelor pe suprafețe.

Dacă există urme de umezeală pe carne, acestea trebuie îndepărtate cu un prosop de hârtie de unică folosință. Imediat după manipulare, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, iar ustensilele și zona de lucru igienizate corespunzător.

Bacteriile din carnea de pasăre nu pot fi eliminate prin spălare. Singura metodă eficientă de distrugere a microorganismelor este prepararea termică adecvată. Carnea de pui trebuie gătită până la o temperatură internă de cel puțin 75°C, verificată cu ajutorul unui termometru special. Dacă sucurile cărnii sunt clare și nu există urme de sânge, produsul este sigur pentru consum.

Așadar, pentru a evita contaminarea bucătăriei și riscul unor infecții alimentare grave, carnea de pui nu trebuie spălată înainte de gătire, ci doar manipulată corespunzător și preparată la temperaturi adecvate.