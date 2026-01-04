Pericolul pentru consumatorii români vine sub forma unei ispite și cu o pereche de cătușe. Ce trebuie să știm când comandăm online

Comenzile online au depășit granițele țării în ultimii ani și au devenit o banalitate pentru consumatorii români. Numai că în spatele coletelor care vin din țările extracomunitare, românii nu pot face nimic în cazul în care acestea sunt neconforme.

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, îi avertizează pe români că autoritățile au posibilități reduse de intervenție atunci când produsele sunt cumpărate de pe site-uri operate de firme din afara Uniunii Europene. Mesajul vine în contextul campaniilor de reduceri din această perioadă, când mulți consumatori comandă online.

„Atenţie la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionaţi produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată”, a arătat Paul Anghel, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Șeful ANPC le sugerează celor care cumpără online să verifice prețurile prin comparatoare dedicate, să citească descrierea produsului cu atenție, să consulte stocul disponibil, procentul de TVA și costurile de livrare, astfel încât suma finală din coș să coincidă cu cea afișată inițial.

Consumatorilor li se recomandă să urmărească existența „https” și simbolul care indică securizarea paginii, să nu ofere PIN-ul sau alte date bancare confidențiale și să contacteze comerciantul dacă apar nelămuriri.

Clienții sunt îndemnați să citească recenzii reale și să verifice dacă pe site sunt afișate clar datele firmei, prețul final, condițiile de livrare și dreptul de retur.

Potrivit lui Paul Anghel, prețul redus trebuie raportat la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, iar promoția trebuie prezentată transparent, fie prin afișarea prețului vechi și a celui nou, fie prin procent. Livrarea ar trebui să se realizeze în maximum 30 de zile, iar cumpărătorul are 14 zile pentru a returna produsul fără explicații, cu rambursarea banilor în cel mult 14 zile.

Reprezentantul ANPC reamintește că garanția legală minimă de doi ani se aplică inclusiv produselor cumpărate la reducere, consumatorii având dreptul la reparare, înlocuire sau restituirea contravalorii. Dacă apar dificultăți, pentru achizițiile din UE se poate apela la Centrul European al Consumatorilor România, iar pentru comercianți din România — direct la ANPC.