Economie

Pensiile rămân înghețate. Ministrul Finanțelor: Calculele bugetare nu permit majorări acum

Comentează știrea
Pensiile rămân înghețate. Ministrul Finanțelor: Calculele bugetare nu permit majorări acumPlata pensii. Sursa foto: Inquam Photos
Din cuprinsul articolului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că o eventuală dezghețare a pensiilor nu poate fi discutată în acest moment, în lipsa unor date clare privind evoluția execuției bugetare.

„Cred că este prematur să discutăm despre dezgheţare în acest moment. Îmi doresc foarte mult să fim în situaţia în care, pe baza evoluţiilor lunare, pe baza execuţiei bugetare să putem arăta o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente. Probabil foarte mulţi români s-au săturat, pentru că au avut foarte multe astfel de promisiuni, de-a lungul anilor, promisiuni care s-au dovedit nesustenabile şi nu vreau să fac un astfel de angajament”, a spus ministrul, la un post TV.

Alexandru Nazare: Dezghețarea pensiillor trebuie făcută într-un mod sustenabil

Nazare a mai declarat că își dorește o eventuală dezghețare, însă aceasta trebuie realizată într-un mod sustenabil, cu identificarea surselor de finanțare.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

„Evident că îmi doresc şi evident că ne dorim această dezgheţare, dar trebuie să o facem într-un mod sustenabil. Trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele pentru aceste creşteri”, a afirmat Nazare.

Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință
Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință

Ministrul Finanțelor a arătat că astfel de decizii au avut efecte negative în trecut și că nu consideră oportună revenirea la situațiile anterioare.

„Este greu de crezut că în 2026, în interiorul bugetului acestui an, putem opera dezgheţări”

Referitor la protestele anunțate de mai multe categorii profesionale, el a explicat că măsura înghețării a fost decisă în coaliție în vara anului trecut.

„Fără această îngheţare nu reuşim să ne atingem ţinta de deficit în 2026. Din nefericire, au fost creşteri succesive, ani la rând, nesustenabile. Este greu de crezut că în 2026, în interiorul bugetului acestui an, putem opera dezgheţări. Dar, evident, pe măsură ce înaintăm în an şi situaţia se îmbunătăţeşte, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo şi ar fi prematur să discutăm acest subiect astăzi”, a mai spus ministrul.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:12 - Trump ia în calcul o intervenție militară în Iran, urmată de un posibil atac la scară largă. The New York Times
08:01 - Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
07:55 - Candidații pentru funcția de procuror general și adjunct susțin interviuri la Ministerul Justiției. Programul complet
07:49 - Senatul dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe pentru Acordul UE - Mercosur
07:43 - TVA și alte taxe în 2026. Ce scenarii ia în calcul Ministerul Finanțelor
07:32 - Taurul investește, Vărsătorul visează, Capricornul numără. Cine râde la final de săptămână

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale