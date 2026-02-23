Pensiile rămân înghețate. Ministrul Finanțelor: Calculele bugetare nu permit majorări acum

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că o eventuală dezghețare a pensiilor nu poate fi discutată în acest moment, în lipsa unor date clare privind evoluția execuției bugetare.

„Cred că este prematur să discutăm despre dezgheţare în acest moment. Îmi doresc foarte mult să fim în situaţia în care, pe baza evoluţiilor lunare, pe baza execuţiei bugetare să putem arăta o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente. Probabil foarte mulţi români s-au săturat, pentru că au avut foarte multe astfel de promisiuni, de-a lungul anilor, promisiuni care s-au dovedit nesustenabile şi nu vreau să fac un astfel de angajament”, a spus ministrul, la un post TV.

Nazare a mai declarat că își dorește o eventuală dezghețare, însă aceasta trebuie realizată într-un mod sustenabil, cu identificarea surselor de finanțare.

„Evident că îmi doresc şi evident că ne dorim această dezgheţare, dar trebuie să o facem într-un mod sustenabil. Trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele pentru aceste creşteri”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a arătat că astfel de decizii au avut efecte negative în trecut și că nu consideră oportună revenirea la situațiile anterioare.

Referitor la protestele anunțate de mai multe categorii profesionale, el a explicat că măsura înghețării a fost decisă în coaliție în vara anului trecut.

„Fără această îngheţare nu reuşim să ne atingem ţinta de deficit în 2026. Din nefericire, au fost creşteri succesive, ani la rând, nesustenabile. Este greu de crezut că în 2026, în interiorul bugetului acestui an, putem opera dezgheţări. Dar, evident, pe măsură ce înaintăm în an şi situaţia se îmbunătăţeşte, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo şi ar fi prematur să discutăm acest subiect astăzi”, a mai spus ministrul.