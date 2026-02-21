Când va avea loc următoarea majorare a pensiilor în România. Ministrul Muncii: Nu se mai poate amâna

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, potrivit capital.ro, că pensiile trebuie indexate în 2027, ținând cont de scăderea puterii de cumpărare.

Pensiile din România ar urma să fie indexate în anul 2027, după ce majorarea nu a fost aplicată în acest an din cauza presiunilor asupra bugetului. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că această măsură trebuie pusă în aplicare, având în vedere diminuarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Oficialul a precizat că inflația a afectat în special persoanele cu venituri reduse, categorie în care se regăsește cea mai mare parte a beneficiarilor de pensii.

„În 2027, pensiile trebuie indexate. Nu se mai poate amâna acest lucru, pentru că puterea de cumpărare a pensionarilor este deja afectată. Cel mai mult ne îngrijorează cei cu venituri reduse, iar cea mai mare parte dintre pensionari sunt în această categorie”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, discuțiile privind procentul exact al majorării vor avea loc spre finalul anului 2026, odată cu dezbaterile asupra bugetului de stat. Nivelul creșterii va depinde de evoluția economică din anul precedent.

Indexarea anuală este reglementată prin Legea nr. 360/2023, act normativ care a introdus noua formulă de calcul a pensiilor publice. Ultima majorare a avut loc în 2024, în urma procesului de recalculare realizat conform noilor prevederi.

Pensia este determinată pe baza numărului mediu de puncte realizate de fiecare beneficiar, a anilor de contribuție și a valorii punctului de referință. În prezent, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Conform legii, această valoare trebuie indexată anual cu 100% din rata medie a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Totuși, actul normativ introduce și limite. Majorarea nu poate depăși media inflației anuale din ultimii doi ani și nici ritmul de creștere a veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata inflației în 2025 a fost de aproximativ 9,6%. Acest indicator va influența calculul viitoarei indexări programate pentru 1 ianuarie 2027, la care se va adăuga jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut din 2026.

Înaintea aplicării indexării prevăzute pentru 2027, Guvernul analizează soluții pentru anul 2026. Discuțiile din coaliție vizează pregătirea unui pachet de solidaritate destinat celor aproximativ 2,8 milioane de pensionari.

O parte dintre reprezentanții coaliției susțin aplicarea indexării încă din 2026. În prezent, nu există însă o decizie finală în acest sens. Dacă majorarea nu va putea fi inclusă în bugetul de anul viitor, autoritățile iau în calcul acordarea unor sume compensatorii.

Un precedent a existat în 2025, când pensionarii au primit un sprijin financiar de 800 de lei. Suma a fost acordată în două tranșe, în perioada sărbătorilor de Paște și de Crăciun.

O altă măsură analizată vizează contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată pensiilor care depășesc 4.000 de lei. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Nicolae Văcaru, a declarat că reținerea de 10% nu se va mai aplica după 31 decembrie 2026.

Decizia finală urmează să fie adoptată în cadrul discuțiilor bugetare. Autoritățile susțin că măsura este parte a unui proces mai amplu de analiză a sistemului de pensii și a sustenabilității financiare.

Nivelul concret al creșterii pensiilor în 2027 nu a fost stabilit. Ministrul Muncii a precizat că nu s-a discutat în coaliție posibilitatea unei majorări care să depășească pragul de 10%. Procentul final va fi stabilit în funcție de indicatorii economici și de resursele bugetare disponibile.

În prezent, autoritățile invocă deficitul bugetar ridicat drept principal motiv pentru amânarea indexării. În același timp, presiunea inflaționistă și scăderea puterii de cumpărare rămân argumente invocate pentru aplicarea majorării începând cu 2027.