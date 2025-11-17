Pavel Bartoș a promovat clinica unde a murit fetița de 2 ani. Ce spune acum

Pavel Bartoș este una dintre persoanele publice care au rămas profund marcate după moartea fetiței de doi ani la Crystal Dental Clinic, clinica pe care o promovase în urmă cu câțiva ani. După tragedie, el a spus că legătura cu acea unitate medicală a fost una scurtă și strict profesională.

Actorul a explicat că promovarea respectivă nu a fost un contract comercial obișnuit, ci un schimb de servicii.

„În 2022, am avut un contract barter cu Crystal Dental Clinic”, a declarat el. Bartoș a transmis că este afectat de tragedie și că regretă enorm că fetița de doar doi ani a murit.

Tragedia a readus în atenția publicului modul în care funcționează sedarea profundă, procedură pentru care clinica devenise cunoscută. Crystal Dental Clinic a anunțat în trecut că ar fi prima unitate din Europa specializată exclusiv în astfel de intervenții, unde sedarea se face intravenos, cu monitorizare permanentă, iar pacientul rămâne semi-conștient pe durata tratamentului.

Pentru familia micuței Sara, însă, procedura s-a încheiat cumplit. Copila fusese adusă pentru două tratamente de canal, iar părinții spun că medicului i s-a comunicat înainte că analizele fetei arătau valori hepatice „de șase ori mai mari”. În timpul intervenției, starea ei s-a deteriorat rapid, iar echipa medicală nu a mai reușit să o stabilizeze.

După moartea fetiței, au început să circule și mesaje ale unor pacienți care, în trecut, au relatat experiențe neplăcute legate de sedare. Deși clinica avea multe recenzii pozitive, existau și comentarii critice, în care unii oameni spuneau că au avut efecte adverse sau că procedura nu s-a desfășurat așa cum se așteptau.

Ancheta deschisă în acest caz încearcă acum să lămurească ce s-a întâmplat în timpul intervenției.