Pauzele de hidratare introduse la Cupa Mondială din 2026 continuă să stârnească dezbateri în lumea fotbalului. Criticate de unii pentru presupusele beneficii comerciale pe care le-ar aduce posturilor de televiziune, acestea au fost apărate marţi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care susţine că măsura are exclusiv motivaţii sportive.

Programate în minutele 22 şi 67 ale fiecărui meci, pauzele de trei minute au fost introduse pentru a le permite jucătorilor să se hidrateze şi să facă faţă temperaturilor ridicate care pot apărea pe durata turneului găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Decizia a fost însă contestată de numeroşi observatori, care consideră că aceste întreruperi oferă televiziunilor oportunităţi suplimentare pentru difuzarea reclamelor şi, implicit, pentru creşterea veniturilor.

Gianni Infantino a respins aceste acuzaţii şi a explicat că principalul argument care a stat la baza introducerii pauzelor este protejarea sănătăţii jucătorilor.

„Principalul motiv este căldura, dar trebuie să înţelegem şi că într-o competiţie precum Cupa Mondială, jucată pe parcursul a 39 de zile, cu echipe care pot juca opt meciuri în aceste 39 de zile, un moment de odihnă este extrem de important”, a declarat preşedintele FIFA.

Oficialul a insistat şi asupra ideii de echitate sportivă, precizând că organizatorii doresc ca toate echipele să beneficieze de aceleaşi condiţii de joc, indiferent de temperatura înregistrată la ora disputării partidelor.

„Ceea ce contează şi mai mult pentru noi este să ne asigurăm că toate echipele, în fiecare meci, joacă în aceleaşi condiţii. Şi este foarte dificil de acceptat că un antrenor poate avea oportunitatea de a influenţa un meci făcând ajustări pur şi simplu pentru că este mai cald, în timp ce într-un alt meci, unde temperatura este puţin mai scăzută, acelaşi antrenor nu are aceeaşi oportunitate. Vrem să garantăm condiţii egale pentru toată lumea şi de aceea aceste pauze sunt implementate în fiecare meci”, a explicat el.

Infantino a respins totodată şi ideea că FIFA ar obţine câştiguri financiare suplimentare în urma acestor întreruperi.

„Nu există venituri suplimentare pentru FIFA, deoarece toate acordurile comerciale au fost semnate cu mult timp înainte. Deci, nu este o problemă financiară pentru noi. Pentru noi, este o chestiune pur sportivă”, a afirmat preşedintele forului mondial.