Republica Moldova. Paula Seling a făcut un nou pas important în viața sentimentală. Artista s-a logodit cu Alexandru Gorgos, un producător muzical originar din Republica Moldova, alături de care formează un cuplu de aproximativ două luni de când relația lor a devenit publică. Cei doi au confirmat logodna într-un interviu acordat revistei VIVA, unde au apărut împreună pe coperta publicației.

După o perioadă îndelungată în care a preferat să nu vorbească despre viața personală, cântăreața a decis să dezvăluie câteva detalii despre relația cu bărbatul alături de care și-a găsit liniștea. Alexandru Gorgos activează în industria muzicală. Este compozitor, producător și manager. Povestea lor a început în plan profesional, iar colaborarea de mai mulți ani s-a transformat, treptat, într-o relație sentimentală.

Cei doi nu au oferit însă prea multe informații despre logodnă. Nu au spus când a avut loc cererea în căsătorie și nici dacă au stabilit deja o dată pentru nuntă.

Relația dintre Paula Seling și Alexandru Gorgos a pornit de la proiectele muzicale la care au colaborat. Deși se cunoșteau de mai mult timp, începuturile lor au fost diferite de cele ale unui cuplu obișnuit. O perioadă îndelungată, au comunicat și au lucrat împreună în mediul online, fără să se întâlnească față în față.

Apropierea dintre ei s-a produs în timpul pregătirilor pentru concertul aniversar „Paula 25”. Proiectul i-a adus în contact mai des și le-a oferit ocazia să se cunoască dincolo de colaborarea profesională. Atunci, artista a realizat că între ei există o compatibilitate care depășește pasiunea comună pentru muzică.

Paula Seling a vorbit despre felul în care privește acum iubirea și despre importanța unei relații în care există înțelegere și echilibru.

„La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii”, a mărturisit artista.

În interviul acordat revistei VIVA!, Paula Seling a explicat și de ce ea și Alexandru Gorgos au ales să nu mai păstreze complet discreția asupra relației. Potrivit artistei, după succesul obținut la Festivalul Mamaia, au început să primească invitații la interviuri și să fie întrebați nu doar despre proiectele muzicale, ci și despre viața lor personală.

Cântăreața a recunoscut că niciunul dintre ei nu este obișnuit să își expună relația în fața publicului. Preferă să își trăiască povestea departe de atenția presei. În cele din urmă, au acceptat să vorbească despre ei, inclusiv la îndemnul echipei de comunicare.

„În urma succesului nostru profesional de la Festivalul Mamaia, am început să primim invitații de a vorbi nu doar despre muzica noastră, ci și despre noi. Trebuie să recunosc că nu suntem tocmai genul de oameni care își așază viața personală pe masă, între cafeaua de dimineață și titlurile din presă. Preferăm să ne trăim povestea, nu neapărat să o povestim. Dar avem un PR care ne vrea binele și care, cu o perseverență demnă de cauze mai mari, a reușit să ne convingă că n-ar strica să mai ieșim din studio și să vorbim și despre altceva decât tonalități, orchestrații și termene de predare”, a povestit Paula Seling.

Alexandru Gorgos este originar din Republica Moldova și activează de mai mulți ani în industria muzicală. Este compozitor, producător și manager. A colaborat cu Paula Seling la mai multe proiecte artistice, iar relația lor profesională a contribuit la apropierea dintre cei doi.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale colaborării lor a fost obținut în vara anului 2026. Piesa „Ești mai mult”, compusă de Paula Seling și Alexandru Gorgos și interpretată de Olga Gorcinschi, a câștigat Trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia.

Premiul a reprezentat un moment special pentru Paula Seling. A fost primul trofeu pe care artista l-a obținut la Festivalul Mamaia în calitate de compozitor.

Dincolo de proiectele comune, cei doi spun că au personalități diferite, dar că aceste diferențe îi ajută să funcționeze bine împreună. Paula Seling se bazează mai mult pe emoție și intuiție, în timp ce Alexandru este orientat spre organizare și găsirea soluțiilor practice.