Patru zodii resimt puternic Mercur retrograd. Schimbările ar putea veni după 20 martie

Perioada de Mercur retrograd de la începutul anului 2026 este asociată cu posibile întârzieri, confuzii sau reevaluări personale.

Fenomenul astrologic a început la sfârșitul lunii februarie și se încheie pe 20 martie 2026, după ce planeta Mercur pare să se deplaseze aparent în sens invers pe cer.

Astrologii susțin că acest tranzit are loc în semnul Peștilor, ceea ce ar putea accentua latura emoțională și introspectivă a perioadei. În astfel de momente, unele persoane pot reveni asupra unor decizii sau proiecte din trecut pentru a le analiza din nou.

Potrivit platformei Cafe Astrology, „am revenit la proiecte din trecut și le-am rafinat sau ajustat”, iar unele idei mai vechi pot fi reinterpretate sau adaptate în moduri noi.

În timp ce toate semnele zodiacale pot resimți într-o anumită măsură influența acestui tranzit, mai multe analize astrologice indică faptul că patru zodii ar putea fi afectate mai puternic de această perioadă.

Mercur retrograd are loc chiar în semnul Peștilor, ceea ce face ca acest tranzit să fie resimțit mai intens de către nativii acestei zodii. Astrologii consideră că această perioadă poate aduce momente de introspecție sau reevaluări ale unor situații personale.

În general, Mercur este asociat cu comunicarea și gândirea logică, iar plasarea sa în Pești – un semn considerat intuitiv și emoțional – poate genera momente de confuzie sau reflecție mai profundă.

Unele analize astrologice menționează că acest context poate readuce în prim-plan relații sau experiențe din trecut, oferind oportunitatea de a clarifica anumite aspecte ale vieții personale.

Pentru Berbeci, perioada ar putea avea legătură cu introspecția și cu analiza unor aspecte legate de starea emoțională sau mentală. În astrologie, această etapă este uneori asociată cu casa subconștientului, ceea ce poate duce la momente de reflecție asupra unor situații mai vechi.

Astfel de perioade sunt adesea caracterizate de o nevoie mai mare de introspecție și de reevaluare a unor experiențe trecute. Unele interpretări astrologice sugerează că Berbecii pot utiliza această perioadă pentru a analiza direcția personală sau profesională înainte de a face schimbări după ce Mercur revine la mișcarea directă.

Fecioara este un semn guvernat de planeta Mercur, motiv pentru care perioadele de retrogradare ale acestei planete pot avea un impact mai vizibil asupra nativilor.

Astrologii menționează că, în astfel de intervale, relațiile și colaborările pot intra într-un proces de reevaluare. Pot apărea neînțelegeri sau situații care determină o analiză mai atentă a interacțiunilor cu ceilalți.

De asemenea, există posibilitatea ca persoane din trecut să reapară în viața unor nativi, fenomen menționat frecvent în interpretările astrologice ale acestui tranzit.

Și Gemenii sunt guvernați de Mercur, ceea ce îi poate face mai sensibili la efectele retrogradării planetei. Unele analize astrologice indică faptul că această perioadă ar putea avea legătură cu planul profesional sau cu modul în care sunt percepuți în mediul de lucru.

În anumite interpretări, astrologii sugerează că retrogradarea lui Mercur poate genera întârzieri sau dificultăți în comunicare, mai ales în domenii care implică decizii profesionale sau colaborări. Unele recomandări includ amânarea deciziilor majore până după revenirea planetei la mișcare directă.

Potrivit analizelor astrologice, după data de 20 martie Mercur revine la mișcarea directă, moment care este interpretat ca o perioadă în care situațiile începute în timpul retrogradării pot deveni mai clare.

Chiar dacă efectele pot continua o perioadă scurtă, cunoscută drept „post-retrograde shadow”, multe interpretări sugerează că această etapă este mai favorabilă pentru decizii și proiecte noi.

Fenomenul de Mercur retrograd este unul dintre cele mai discutate tranzite astrologice și este asociat frecvent cu nevoia de reflecție, reorganizare și reevaluare a unor aspecte ale vieții personale sau profesionale.