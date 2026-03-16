Trei zodii care ar putea avea parte de mai mult noroc în perioada 16–22 martie, potrivit astrologilor

Săptămâna 16–22 martie ar putea aduce o serie de influențe astrologice considerate favorabile pentru anumite zodii, pe fondul unor evenimente importante din punct de vedere astrologic, potrivit Yourtango.

Printre acestea se numără echinocțiul de primăvară și schimbarea poziției unor planete, elemente care, potrivit astrologilor, pot marca începutul unui nou ciclu energetic.

Potrivit astrologilor, această perioadă este caracterizată de o schimbare de energie odată cu echinocțiul de primăvară, care are loc pe 20 martie. Acest moment marchează începutul primăverii în emisfera nordică și, în astrologie, debutul noului an astrologic, odată cu intrarea Soarelui în zodia Berbecului.

Tot în aceeași zi, planeta Mercur își reia mișcarea directă în Pești, după o perioadă de retrogradare începută pe 26 februarie. Conform interpretărilor astrologice, acest moment ar putea aduce mai multă claritate și un ritm mai rapid al deciziilor sau al planurilor personale.

Astrologii susțin că echinocțiul de primăvară reprezintă un moment simbolic de început, asociat cu noi proiecte, decizii sau schimbări de direcție. În același timp, revenirea lui Mercur la mișcare directă este interpretată drept o perioadă în care procesele de comunicare, planificare și luare a deciziilor ar putea deveni mai clare.

„Mercur a fost retrograd din 26 februarie, ghidându-te să încetinești și să reflectezi înainte de a merge mai departe”, se arată în analiza citată. Odată cu revenirea la mișcare directă, astrologii consideră că ar putea urma o perioadă favorabilă pentru inițiative noi.

Pe acest fond, trei semne zodiacale ar putea beneficia mai mult de influențele astrologice din această săptămână.

Pentru nativii din zodia Rac, perioada ar putea aduce o serie de ocazii legate de planuri personale sau profesionale. Astrologii menționează că Luna Nouă în Pești, care are loc pe 18 martie, ar putea marca un moment de început.

„Luna Nouă în Pești aduce un nou început în viața ta”, se menționează în analiza astrologică. Potrivit acesteia, Racii ar putea observa apariția unor oportunități sau propuneri noi, pe care ar putea fi nevoiți să le analizeze cu atenție.

De asemenea, momentul în care Mercur revine la mișcare directă ar putea contribui la clarificarea unor situații sau la luarea unor decizii considerate importante pentru perioada următoare.

Pentru nativii din Leu, intrarea Soarelui în Berbec pe 20 martie este interpretată de astrologi drept începutul unei perioade dinamice. Energia specifică zodiei Berbec este asociată, în astrologie, cu inițiativa, acțiunea și începuturile.

„Pe măsură ce Soarele se mută în Berbec, începi o perioadă puternică de noroc și transformare în viața ta”, se arată în materialul citat.

Astrologii menționează că această perioadă ar putea aduce oportunități de dezvoltare personală sau profesională. În același timp, aceștia subliniază că anumite obiective pot necesita efort și perseverență pentru a fi realizate.

Pentru Scorpioni, astrologii consideră că influențele planetare din această perioadă ar putea aduce mai multă claritate în ceea ce privește direcțiile de urmat.

În analiza citată se menționează că anumite tranzite planetare ar putea crea contexte favorabile pentru inițiative. Unul dintre acestea este aspectul astrologic dintre Marte în Pești și Jupiter în Rac, care ar urma să aibă loc pe 22 martie.

„Ești înconjurat de oportunități, dar trebuie să fii tu cel care le valorifică”, se arată în interpretarea astrologică.

Astrologii subliniază că perioada ar putea favoriza acțiunea și luarea unor decizii, mai ales pentru cei care au planuri sau obiective pe termen mai lung.

În general, interpretările astrologice pentru această săptămână indică un context simbolic asociat cu începuturi, schimbări și decizii importante pentru anumite zodii, pe fondul echinocțiului de primăvară și al unor tranzite planetare considerate semnificative.