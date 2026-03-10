Trei zodii intră într-o perioadă dificilă. Astrologii avertizează asupra schimbărilor majore

Astrologii avertizează că următoarele luni ar putea aduce provocări pentru unele semne zodiacale, pe fondul unor evenimente astrologice importante, precum eclipsa totală de Lună din martie și perioada de retrogradare a planetei Mercur.

Potrivit mai multor publicații, anumite zodii ar putea resimți mai intens aceste influențe cosmice, fiind nevoite să gestioneze schimbări personale, emoționale sau profesionale.

Specialiștii în astrologie susțin că astfel de perioade nu sunt neapărat negative, ci pot reprezenta momente de transformare și reevaluare.

Totuși, pentru trei semne zodiacale, contextul astrologic actual ar putea aduce tensiuni și situații dificile care necesită adaptare și introspecție.

Unul dintre factorii principali invocați de astrologi este eclipsa totală de Lună din martie, asociată cu procese de încheiere și transformare. Conform unor analize astrologice publicate în presa internațională, acest fenomen poate marca perioade de schimbări majore în viața unor persoane.

Astrologii explică faptul că această eclipsă are loc pe axa Fecioară–Pești, ceea ce poate accentua conflictele dintre logică și intuiție sau dintre ordine și spontaneitate.

Potrivit specialiștilor, „eclipsele simbolizează finaluri și eliberări”, fiind perioade în care oamenii sunt încurajați să renunțe la tipare sau situații care nu mai funcționează.

În același timp, Mercur retrograd, care are loc până în a doua parte a lunii martie, este adesea asociată cu neînțelegeri, întârzieri și necesitatea de a regândi deciziile importante. Această perioadă este considerată de astrologi un moment potrivit pentru reflecție și recalibrare, mai degrabă decât pentru acțiuni majore.

Printre semnele zodiacale despre care astrologii spun că ar putea resimți mai puternic aceste influențe se află Fecioara. Conform analizelor astrologice, eclipsa ar activa zona identității personale, ceea ce poate duce la o perioadă de introspecție și schimbări de perspectivă.

Astrologii susțin că nativii acestei zodii ar putea simți nevoia de a renunța la anumite obiceiuri sau convingeri vechi. În acest context, unii specialiști recomandă atenție la sănătate și la echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Pentru Pești, perioada ar putea aduce provocări în plan relațional. Potrivit interpretărilor astrologice, eclipsa activează sectorul parteneriatelor, ceea ce ar putea scoate la suprafață conflicte sau nemulțumiri care au fost ignorate până acum.

Astrologii afirmă că acest context poate determina discuții importante sau decizii legate de relații personale și profesionale. Unele interpretări subliniază că nativii acestei zodii ar putea fi nevoiți să clarifice situații tensionate sau să redefinească anumite limite în relațiile cu cei din jur.

Și Balanța este menționată printre semnele zodiacale care ar putea traversa o perioadă mai dificilă. Astrologii susțin că influențele actuale ar putea activa zona subconștientului și a introspecției, ceea ce poate aduce la suprafață teme emoționale mai vechi.

Această etapă este descrisă ca un moment de analiză personală, în care nativii ar putea reflecta asupra deciziilor din trecut și asupra modului în care acestea le influențează prezentul. În interpretările astrologice, astfel de perioade sunt adesea asociate cu procese de conștientizare și schimbare interioară.

Deși unele semne zodiacale ar putea întâmpina provocări în această perioadă, astrologii subliniază că aceste momente sunt adesea asociate cu procese de evoluție personală.

Evenimentele astrologice precum eclipsele sau retrogradările planetare sunt interpretate ca perioade de ajustare și reflecție. În multe cazuri, acestea pot duce la clarificări importante sau la decizii care schimbă direcția vieții.

Potrivit astrologilor, astfel de momente pot fi folosite pentru introspecție și adaptare la noi realități, iar efectele lor pot continua să se manifeste pe parcursul mai multor luni.