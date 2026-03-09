Trei zodii care atrag norocul între 9 și 15 martie. Vesta și Ceres aduc oportunități neașteptate

Astrologia săptămânii 9–15 martie 2026 este marcată de mai multe tranzite considerate importante de astrologi. Potrivit unor analize de astrologie, mișcările asteroizilor Vesta și Ceres, alături de revenirea planetei Jupiter din mișcare retrogradă, sunt asociate cu perioade favorabile pentru anumite semne zodiacale.

În această perioadă, trei semne sunt menționate frecvent ca având parte de oportunități și schimbări pozitive.

Asteroidul Vesta intră în zodia Pești pe 9 martie, iar asteroidul Ceres intră în Taur pe 15 martie. În același timp, Jupiter, considerată în astrologie planeta norocului, își reia mersul direct în Rac pe 10 martie, după o perioadă de retrogradare începută în noiembrie 2025.

Această combinație astrologică este caracterizată de o energie mai calmă și de o abordare diferită a ideii de noroc.

„Această energie nu este despre a forța lucrurile, ci despre a permite ca ceea ce este destinat să se întâmple să se manifeste”, se arată în material.

Intrarea lui Vesta în Pești este asociată, în interpretările astrologice, cu reflecția interioară și cu dedicarea față de obiective personale. În același timp, mișcarea lui Jupiter este considerată un moment de schimbare după câteva luni de procese interne.

Potrivit analizei citate, „Jupiter a fost retrograd în Rac din noiembrie anul trecut, perioadă în care ai evoluat la nivel interior”. Odată cu revenirea în mers direct, astrologii susțin că începe „o perioadă de abundență”.

Tranzitele planetare și ale asteroizilor sunt adesea interpretate în astrologie ca perioade favorabile pentru reevaluări personale, decizii importante și noi începuturi.

Prima zodie menționată în aceste interpretări astrologice este Racul. Intrarea asteroidului Vesta în Pești ar putea aduce, potrivit astrologilor, o perioadă favorabilă pentru planuri personale sau profesionale.

Acest tranzit „aduce oportunități norocoase și noi începuturi”. De asemenea, astrologii spun că poziția lui Vesta ar putea pune accent pe dedicare și perseverență.

„Vesta în Pești îți oferă oportunitatea de a vedea recompensele dedicatei tale”, potrivit Your Tango.

Recomandarea generală pentru această perioadă este reflectarea asupra obiectivelor și menținerea direcției personale.

Pentru nativii Scorpion, momentul cheie al săptămânii este revenirea planetei Jupiter în mers direct pe 10 martie. În astrologie, Jupiter este adesea asociat cu expansiunea, oportunitățile și creșterea.

Materialul citat precizează că această etapă marchează „una dintre cele mai puternice perioade pentru noroc și manifestare”. Retrogradarea anterioară ar fi avut rolul de a determina o perioadă de introspecție.

„Jupiter retrograd în Rac te-a ajutat să înțelegi ce ai nevoie cu adevărat de la viață”, se menționează în analiza Your Tango.

Odată cu schimbarea de direcție a planetei, astrologii susțin că ar putea apărea oportunități noi sau decizii importante.

Pentru zodia Fecioară, intrarea asteroidului Ceres în Taur pe 15 martie este considerată un moment astrologic relevant. În interpretările astrologice, Ceres este asociată cu îngrijirea, echilibrul și creșterea personală.

Această poziționare „inițiază o perioadă puternică de noroc și experiențe care îți împlinesc sufletul”. În același timp, tranzitul ar putea aduce claritate în privința priorităților personale.

Perioada poate fi și una de reflecție asupra schimbărilor din ultimii ani. „Ceres aduce o energie blândă și hrănitoare care te ajută să îmbrățișezi tot ceea ce ai învățat”, se arată în articolul din Your Tango.

În astrologie, astfel de tranzite sunt interpretate ca momente favorabile pentru reevaluarea planurilor și pentru stabilirea unor direcții noi.