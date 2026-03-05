6 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 martie 2026. Zeul Maimuţă și Poarta Paradisului

Pe 6 martie s-au născut Michelangelo Buonarroti, Cyrano de Bergerac, Valentina Tereşkova, Andrzej Wajda, Lou Costello, Dick Fosbury, Ernest Maftei, Margareta Pogonat.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: 42 de Mc. din Amoreea şi Eufrosin. Este ziua Aflării Sfintei Cruci.

În “Kalendar” este a şasea babă, numită, după regiune, Măriuţa, Virita sau Lucia. Cine şi-a ales această babă şi se adevereşte, va avea parte de lumină şi noroc tot anul.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, prietenii şi cunoscuţii mă consideră un călător, un explorator al junglelor Africii şi al deşerturilor Asiei. Parţial, au dreptate. Cam doi ani am căutat comori împreună cu prinţul saudit Saad, făceam parte, ca secund-navigator din echipajul lui. Deci, am fost căutător profesionist de comori, înregistrat la Club şi cu ştiinţa „les gestes et les paroles”.

A trecut timpul şi cred că m-am spiritualizat, am păşit peste o frontieră a vieţii şi am străpuns textura materială a lumii. Nu mai trebuie să călătoresc fizic prin regiuni frumoase, dar mortale, cu ţânţari, sau scorpioni, cu mlaştini nesfârşite sau deşerturi de sare.

Acum stau într-un hamac, pe care l-am luat din yachtul de 33 de metri al lui Saad, vas dotat cu două motoare Rolls-Royce şi bănuit de multe păcate, printre care contrabanda era cel mai mic - extrem de rapidul „Red Barracuda 2”. Scufundat în împrejurări misterioase în rada portului Dubai-Deira. Sau pe fotoliul-balansoar al bunicului Pascale. Şi, pornind de la o informaţie, o ştire, urc pe Amazon, îngheţ în Anzi, sau mă sufoc în catacombele de sub piramide, sau în mormintele faraonilor.

Aşa s-a întâmplat şi de data aceasta. După cum relatează Douglas Preston, de la NBC, o expediţie s-a întors, miercurea trecută, din jungla din Honduras cu vestea că a descoperit locaţia misteriosului Oraş al Zeului Maimuţă, sau Oraşul Alb.

Regiunea, în mijlocul junglei din Honduras unde plouă aproape tot timpul, este extrem de periculoasă. Oamenii de ştiinţă au trebuit să fie escortaţi de militari înarmaţi până în dinţi şi de bodyguarzi, foşti membri ai temutului SAS.

Riscul a meritat. Au descoperit Oraşul Zeului Maimuţă! Neatins, nesăpat, nederanjat, ignorat de localnicii rebeli. Arheologii au cartografiat mai multe locuinţe, câteva pieţe, statui, de fapt, o ascunzătoare plină de statui şi elemente arhitectonice şi o mare piramidă de pământ.

Cristopher Fisher, unul dintre arheologi, de la „Colorado State University” a declarat că descoperirea este absolut uimitoare şi că statuile găsite într-o ascunzătoare, la baza piramidei, probabil că erau ofrande.

Până în prezent au scos 52 de artefacte, unul mai interesant ca altul. Se remarcă o „minge de piatră” obiect ritual, sub forma capului Omului-Jaguar. Ceea ce este interesant este că reprezentarea rituală poartă un coif!

Oscar Neil Cruz de la Institutul de Antropologie din Tegucigalpa, Honduras, afirmă că situl arheologic arată o locuire permanentă până acum circa o mie de ani. După care localnicii au dispărut brusc. Ca şi vecinii lor, maya!

Superstiţii religioase, războie de exterminare, extratereştrii – oare ce a determinat curmarea bruscă a multor culturi?

Legendele locale din valea La Mosquitia, cel mai apropiat loc locuit de „City of the Monkey God” spun, că, demult, demult, pe pământ a venit Zeul Maimuţă, bun, blând şi darnic cu oamenii. I-a învăţat pe oameni să construiască case şi piramide, să irige porumbul şi să lucreze metalele! La plecare, Zeul Maimuţă le-a dăruit oamenilor o casă albă, „Casa Blanca”, în care era o poartă mare, circulară. De aici numele oraşului de Oraşul Alb. Dacă ştiai ce să faci, poarta se deschidea şi puteai să ajungi în Paradis. De câte ori se deschidea poarta, cei de faţă simţeau un miros plăcut de cacao, mai spune legenda. Sigur, poate că legenda a fost adaptată la gusturile moderne. Dar dacă aşa mirosea Paradisul originar, sau cine știe ce dispozitiv misterios al Porții?

Theodore Morde, un aventurier american, explorator al junglei Hondurasului, de felul Indiana Jones, a spus, în anul 1940, că a văzut Poarta Paradisului şi pe Zeul Maimuţă. Nimeni nu l-a crezut, iar americanul a murit câteva luni mai târziu din cauza unei boli oribile. Astăzi am spune că ar fi fost iradiat mortal.

Arheologii, întrebaţi de jurnalişti, nu au spus nimic dacă au descoperit „Casa Blanca” şi Poarta Paradisului, sau a Stelelor. Dar aveau pe faţă un zâmbet enigmatic, ca al statuilor antice greceşti! Poate... ştiau!

Nu trebuie să vă spun că se păstrează un secret desăvârşit asupra locaţiei Oraşului Zeului Maimuţă.

Oare au descoperit Poarta Paradisului? Bună întrebare și așa mai trece o zi, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Vrei să recuperezi timpul pierdut, pentru că eşti în urmă cu multe lucruri. O zi favorabilă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Tu stai binişor cu corniţele pregătitete şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale. Atenţie la sănătate şi mai ales dă suficientă atenţie la micile, sau mai marile dureri de cap.

Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante.

Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei proprietăţilor şi a banilor, care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru! O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate. Nu da şi nu lua bani cu împrumut!

Astăzi profită de bunăvoinţa stelelor şi rezolvă problemele curente, dar nu te abate de la strategia intereselor tale. În limite acceptabile, statistic, poţi să reuşeşti în mai tot ce faci! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure.

Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame, după toana stelelor. Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, probabil la un umăr, articulaţie aflată sub semnul dual al Gemenilor.

Stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie dificilă profesională! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte, dansul la modă de şase mii de ani al Racului.

Trebuie să ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva. Greu, foarte greu pentru că un Rac nu se transformă într-un Berbec peste noapte. Adevărul este că nu se poate schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poate să imite dinamica semnelor de foc, să joace pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război.

Conjunctura te avantajeză azi să fii convingător, elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar, posibil, plină de realizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, nu cu flacăra violetă, ci cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, un lanţ cauzal în viaţa ta!

Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână pentru o zi mai bună. Mâine este din nou o zi, poate mai favorabilă, pregăteşte-te de weekend. Există mereu speranţa asta! Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe.

Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când primăvara zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Astăzi trebuie să fii foarte atent la modul cum răspunzi problemelor emoţionale, sentimentale care apar! Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş! Poţi petrece o seară plăcută în compania unui roman poliţist. Neapărat, Agatha Cristie!

Astăzi eşti prea exigent. Ai un spirit ciudat de autocritică, gen Scorpionul se înţeapă singur! Lasă analizele păguboase şi foloseşte surplusul de energie pentru rezolvarea intereselor tale.

Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie şi să zâmbeşti tot timpul ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, ca să poţi să faci faţă avalanşei de evenimente şi trăiri! Spontaneitate, voinţa şi analiza la rece sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

O zi norocoasă, în care poţi avea succes în relaţiile sociale. Astăzi, eşti mai sensibil la frig, nu te expune inutil, primăvara nu a venit, încă. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea.

Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Nu te mai bucura ca un centaur veselos ce eşti, că nu eşti câştigător din start!

CAPRICORN

Pragmatismul tău poate fi de folos astăzi, viziunea ta conservatoare aduce succes. O zi obositoare, dar până la urmă plăcută. Seară plăcută în compania celor dragi, poate ieşiţi în oraş! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat.

Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni. Consumă, dacă nu ai ulcer sau altceva care contraindică, mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar trebuie să eviţi fructele dintre cele care fermenteză rapid. Acest lucru îţi oferă energie şi bună dispoziţie!

Găseşti unele atitudini din jurul tău, ca fiind prosteşti sau vulgare. Ieri nu te deranjau! Iată ceva la care să te gândeşti. Ai devenit mai selectiv, sau experienţa te face mai exigent? Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare.

Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin începutul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un cai fierbinte, o cină plăcută cu toată familia, ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!