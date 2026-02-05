Patru zodii care se pun în pericol și riscă. Astrele le recomandă pijamale și calm

Pe măsură ce luna februarie debutează cu mișcări astrologice semnificative — lună plină în Leu, Uranus care își reia mișcarea directă și intrarea lui Saturn în Berbec — mai multe publicații internaționale atrag atenția asupra unor semne zodiacale pentru care începutul lunii aduce riscul suprasolicitării sau al unei relaxări neadecvate a rutinei de îngrijire personală.

Potrivit unui horoscop, Scorpionii primesc un avertisment clar: „Fii vigilent cu privire la sănătate. Mănâncă corect și dormi suficient.”

Această recomandare subliniază necesitatea regăsirii unui ritm alimentar și de odihnă constant, mai ales dacă în ultimele săptămâni au fost perioade cu efort intens sau schimbări de program.

Pentru cei care au neglijat exercițiul fizic, mesajul este unul simplu: reveniți treptat la activitate.

Analiza săptămânală publicată de un cotidian internațional menționează că persoanele din zodia Berbec pot simți multă energie, dar această stare nu se păstrează fără perioade regulate de repaus.

Textul avertizează că „dacă forțezi ritmul, corpul te va ajunge din urmă” și recomandă „încetinirea ritmului mai devreme în zi pentru a menține stabilitatea pe parcursul săptămânii”.

Așadar, Berbecii sunt sfătuiți să monitorizeze calitatea somnului și să includă momente scurte de recuperare în programul zilnic.

Un sumar lunar pune Fecioara în categoria semnelor care ar trebui să pună pauză: „Încetinește — ascultă ce încearcă corpul și inima să-ți spună.”

Recomandarea este orientată spre conștientizarea semnelor subtile ale epuizării: somn tulburat, vise intense, senzație de oboseală care nu dispare după un somn obișnuit.

În contextul tranzițiilor planetare din februarie, specialiștii sugerează prioritizarea somnului de calitate și a rutinei care favorizează refacerea.

În altă analiză se atrage atenția asupra Peștilor: începutul lunii activează zona obiceiurilor zilnice și a bunăstării, iar Peștilor li se recomandă să verifice dacă nu cumva se suprasolicită:

„Acesta este semnalul tău să observi unde te epuizezi sau unde mergi pe pilot automat, în loc să te oprești.”

Mesajul este unul precaut: reevaluează sarcinile zilnice, spune „nu” când este nevoie și acordă-ți timp pentru refacere.

Analiza comparativă a surselor consultate arată un fir comun: tranzițiile astrologice de la începutul lui februarie accentuează nevoia de odihnă, reglare a rutinei și atenție la semnalele corpului.

Mutările planetare pot obliga la „recuperare, nu doar efort” — adică procesul de creștere înseamnă și odihnă planificată.

Pe de altă parte, publicațiile punctează semne pentru care recomandarea este direct legată de somn, alimentație și activitate fizică moderată.