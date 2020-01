LA STAMPA (Italia), 22 ianuarie 2020 – „Am pus la grea încercare durabilitatea lumii și am epuizat resursele planetei noastre; am exploatat pământul și am adus la dispariția prematura a speciilor şi ceea ce este mai rău, i-am expus pe cei mai vulnerabili dintre noi la consecințele consumului nostru nesăbuit de energie”, a declarat Patriarhul Ecumenic din Constantinopol, Bartolomeu, la cel de-al 50-lea Forum Economic Mondial în curs de desfășurare la Davos.

Primatul ortodox a vorbit la Panoul „Cum să salvezi planeta” și a cerut mai multe acțiuni politice în favoarea pământului. „Ne aflăm cu toții în aceeași barcă! Nu există loc pentru indiferență; și nu este timp pentru indecizie”, a spus Bartolomeu, în ton cu apelul lansat luni de Papa Francisc.

„Mulți dintre liderii politici și mondiali ai lumii noastre sunt printre noi. Îi îndemnăm să fie mai ambițioși în legislații și mai tenaci în acțiuni”, a spus patriarhul. „Am auzit faptele; am fost informați de știință; avem previziuni pentru viitor. Spre deosebire de generațiile anterioare, noi nu avem nicio scuză; nu putem spune că nu știam”. „Cu toate acestea, în ciuda informațiilor disponibile, este din ce în ce mai clar că, din păcate, se fac prea puține lucruri”.

Potrivit lui Bartolomeu, „există un decalaj imens între minte, inimă și mâini”. Prin urmare, Patriarhul Constantinopolului a cerut liderilor politici și economici din lumea întreagă, aflaţi la Davos, să „umple acest gol şi să micşoreze această distanță”.

De aici încurajarea „de a acorda atenție momentului și protestelor din întreaga lume, nu numai pentru cei care suferă de pe urma impactului schimbărilor climatice, ci și pentru tinerii care își imploră viitorul și cer solidaritate între generații. Lumea lor – lumea noastră – nu este negociabilă!”, a tunat patriarhul Constantinopolului, „lumea așteaptă; lumea veghează. Suntem responsabili pentru acțiunile noastre inadecvate și inconsecvente. Suntem responsabili pentru rolul pe care l-am jucat în situația dificilă a refugiaților și pentru contribuția pe care o aducem la dezastrele naturale. Vom fi judecați şi pentru urgența cu care vom răspunde la criza ecologică a epocii noastre”.

