Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac

Cîtălin Oprișan, celebru jurnalist sportiv a povestit la un podcast că are și el slăbiciunile lui atunci când vine vorba despre femei. Pe plan mioritic, cea care i-a atras atenția este nimeni alta decât Anca Țurcașiu.

Jurnalistul a povestit la un podcast faptul că există anumite femei care îi plac foarte mult, dar cărora nu le-a mărturisit niciodată acest lucru. Asta chiar dacă, una dintre ele, mai exact Anca Țurcașiu este și din România și s-a și întâlnit cu ea. ”Mai vine uneori pe la radio. Nu i-am spus ei niciodată, dar am spus pe post.

Că mi-a plăcut de dumneaei. Dar de Anca Țurcașiu de prin 1993-1994. Dar și acum este... A trecut și prin perioade mai proaste și am fost alături de dumneaei cu mintea cel puțin. Deci Anca Țurcașiu, doamna Anca Țurcașiu că nu ne permitem așa”, a povestit omul de radio.

Evident că și pe partea internațională acesta are câteva preferate. Nu de alta, dar și plaja este mai bogată. ”În ordinea numerelor de pe tricou ar fi așa, ca iubire: Sabrina- bys, boys, care ne-a făcut copilăria fericită. Salma Hayek, ne-a încălzit ani de zile când nu aveam căldură și pe parte românească, Anca Țurcașiu.

Că mi s-a spus că mă uit la alea care nu o să-mi răspundă niciodată. Că eu le urez ”la mulți ani”, dar nu îmi răspund niciodată, dar eu îi urez doamnei Salma. Că îmi plac femeile voluptoase”, a mai spus el.

De curând, actrița a explicat că atunci când era adolescentă băieții o porecliseră ”nimicul”. Asta pentru că la acel moment ea nu avea forme și nici nu părea că va deveni așa cum s-a dovedit ulterior. Cu siguranță acum toți regretă ceea ce a spus, a mai explicat vedeta.