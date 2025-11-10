Monden

Antonio Banderas și Salma Hayek, prieteni de zeci de ani. Desperado a fost filmul care i-a unit

Antonio Banderas și Salma Hayek, prieteni de zeci de ani. Desperado a fost filmul care i-a unit
Cei doi actori, Antonio Banderas și Salma Hayek au dezvăluit că îi leagă o prietenie strașnică. Nu de alta, dar debutul actriței a avut legătură directă cu Antonio.

Salma a dat prima probă cu Antonio

Cei doi actori sud americani se cunosc foarte bine încă de vremea filmului Desperado. Mai exact, la acel moment, actrița nu își făcuse încă debutul în lumea filmului. Era prima ei audiție pe care a susținut-o alături de nimeni altul decât Antonio. ”În domeniul acesta noi suntem prieteni de mai bine de 30 de ani, dar nu mai numărăm anii.

Să păstrezi o prietenie în contextul în care spre exemplu, Antonio se mută de colo-acolo și muncește foarte mult. Și să ai un prieten în aceste condiții este dificil. Și când vine vorba despre muncă el este talismanul meu. El mi-a dat startul. Primul meu rol în Desperado a fost alături de el. Până și proba am dat-o cu el”, a povestit aceasta la o emisiune televizată.

”Ce bunăciuni eram”

De altfel, Salma Hayek cunoscută pentru spontaneitatea ei a reacționat ferm când a văzut pozele de atunci. ”Ce bunăciuni eram pe vremea aceea. Plus că în momentele grele mă sună, eu îl sun și suntem acolo unul pentru celălalt” a mai spus ea.

”O chimie greu de explicat”

Antonio Banderas a completat-o pe colega sa. ”Noi practic am început împreună, în America. Veneam fiecare din țara lui și am fost unul lângă celălalt de la începutul drumului nostru. E o prietenă adevărată. E o chimie greu de explicat între noi doi. nu vreau să o analizez, pentru că e pur și simplu cum e și e minunat”, a spus și el.

Filmul Desperado, cel în care au jucat amândoi a avut premiera în 1995. Iar de atunci, cei doi actori păstrează o relație apropiată de prietenie. Asta deși mulți privitori i-ar fi vrut împreună.

