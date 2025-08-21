Monden Vedete deformate de bisturiu. Chirurgia estetică le-a mutilat







Multe vedete din România, dar și din străinătate și-au făcut o mulțime de operații estetice în speranța că vor arăta mai bine, dar au ajuns să fie deformate și de nerecunoscut. Acestea au fost aspru criticate pe TikTok și Instagram. „Există un prag peste care nicio intervenție nu mai arată natural”, avertizează medicul estetician american Anthony Youn.

Fosta soție a lui Antonio Banderas, actrița Melanie Griffith, a povestit de mai multe ori despre greșelile făcute. În anii 2000, ea a apelat repetat la chirurgi plasticieni, iar rezultatele au fost evidente pe chipul său.

„Am fost șocată când am realizat că oamenii nu mă mai recunoșteau”, declara Griffith într-un interviu.

În urma criticilor publice, actrița a renunțat la intervențiile repetate și a încercat să-și recupereze un aspect natural, însă urmele au rămas vizibile.

Creatoarea de modă Donatella Versace este un alt exemplu cunoscut. Operațiile estetice multiple – liftinguri, injecții cu botox, implanturi – i-au transformat radical fizionomia. Aparițiile sale publice au fost intens comentate în presa internațională, unde imaginea ei este deseori prezentată ca exemplu al excesului estetic.

Cazul cel mai mediatizat este al mondenei americane Jocelyn Wildenstein, supranumită „Catwoman” din cauza intervențiilor extreme.

Obsesia ei pentru modificarea trăsăturilor a dus la o metamorfoză radicală: pomeți exagerați, ochi migdalați artificial și buze deformate. Povestea ei este considerată de psihologi un exemplu clasic de dependență de operații estetice.

Regele muzicii pop, Michael Jackson, a trecut prin numeroase intervenții estetice. Rinoplastiile repetate, schimbarea formei maxilarului și a bărbiei i-au transformat chipul până la punctul în care presa vorbea despre o „pierdere de identitate vizuală”. Deși el a negat multe dintre proceduri, imaginile de-a lungul anilor arată o transformare radicală.

Actorul Mickey Rourke, considerat în tinerețe un sex-simbol, a trecut printr-o serie de operații estetice care i-au modificat chipul. În interviuri, el a recunoscut că multe intervenții au fost rezultatul unor accidente din cariera de boxer, dar și al unor alegeri estetice nereușite.

Și Meg Ryan, starul comediilor romantice, a devenit subiect de dezbatere după ce chipul său a fost vizibil schimbat de injecții și liftinguri. Presa americană a scris că expresivitatea care o făcuse celebră s-a pierdut în urma intervențiilor.

Fenomenul este prezent și în showbizul românesc. Mai multe cântărețe, actrițe și vedete de televiziune au apelat la chirurgia estetică, uneori cu rezultate criticate de public.

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute figuri mondene, și-a făcut de-a lungul timpului multiple intervenții: de la mărirea bustului la remodelări faciale, iar schimbările radicale au stârnit numeroase reacții. Internauții i-au scris în comentarii că nu mai arată ca om și că și-a făcut buzele mult prea mari.

Tot în atenția presei au intrat și alte vedete precum Anamaria Prodan, care a recunoscut că a apelat la operații estetice pentru a-și menține imaginea. Internauții au scris și de cântăreața Loredana Groza că a exagerat cu operațiile estetice, dar aceasta nu a recunoscut nimic.

Instagram și TikTok au amplificat fenomenul. Compararea cu tinerele influencerițe și idealurile nerealiste de frumusețe împing vedetele către bisturiu. O fotografie cu filtru devine etalon, iar oglinda nu mai corespunde. Chirurgia estetică apare ca soluție rapidă, dar rezultatele pot fi departe de așteptări.

Clinici de lux din SUA, Europa și chiar România fac profituri uriașe din aceste transformări. Procedurile costă zeci de mii de euro, dar pentru celebrități investiția este justificată prin imagine și carieră. Problema apare când fiecare operație deschide drumul către o nouă nemulțumire, creând un cerc vicios.

În spatele fotografiilor din reviste, chirurgia estetică implică și riscuri medicale. Infecțiile, cicatricile și complicațiile respiratorii sunt doar câteva exemple. Unele vedete au ajuns chiar să-și întrerupă cariera, incapabile să mai facă față reacțiilor publice după transformările radicale.