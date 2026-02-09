Necunoscutele vieții legendarului Michelangelo - o analiză profundă marca Evenimentul Istoric Nr 95!

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Viața aspră a celui mai mare sculptor pe care l-a dat Renașterea italiană, Michelangelo Buonarroti, ar trece în cronica acelor timpuri destul de cenușie, dacă la maturitate, în trecerea spre senectute, ea nu ar fi fost luminată de prezența uneia dintre cele mai erudite și mai ilustre principese pe care le-a dat secolul al XVI-lea, marchiza Vittoria Colonna.

Născut pe 6 martie 1475, la Caprese Michelangelo, Republica Florentină, Michelangelo Buonarroti a decedat pe 18 februarie 1564, la Roma, în Statele Papale. A trăit 88 de ani, mare parte din ei dedicându-i activității artistice. Vittoria Colonna, marchiză de Pescara a trăit în perioada 1492-25 februarie 1547. La 46 de ani, când era văduvă, în 1536, a început o prietenie cu Michelngelo care avea 61 de ani. Michelangelo care era și poet, i-a dedicat sonete de o mare calitate stilistică. I-a făcut și numeroase picturi. Cei doi petreceau ore în șir conversând. Relația de prietenie a durat până la moartea sa în 1547. În cei 11 ani de prietenie, Vittoria a trăit atât la Roma cât și la Orvietto.

Scupturile David, Moise, Geneza pictată pe tavanul Capelei Sixtine, proiectarea Cupolei Basilicii San Pietro din Roma sunt numai câteva din marile realizări ale marelui Michelangelo. Tot lui i se datorează și Pieta, care o reprezintă pe Maica Domnului ținându-l pe Hristos mort în brațe. Picturile și sculptura lui Michelangelo se caracterizează prin detaliile corpului uman, surprinderea în piatră și în pictură, a durerii, bucuriei, mișcării, volumului.

