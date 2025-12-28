Monden

Cum a cucerit-o Călin Șerban pe Anca Țurcașiu. Bilețele de dragoste pe două luni

Anca Țurcașiu. Sursa foto Facebook
Anca Țurcașiu a dezvăluit la un podcast că iubitul ei a avut grijă de casa ei cât a fost plecată în Asia Express. Iar atunci i-a făcut ordine și în dressing cu un scop romantic.

Anca Țurcașiu copleșită de atenție

Cântăreața a povestit că iubitul ei nu doar că a avut grijă de casa ei în momentul în care ea a fost plecată la Asia Express. Drept urmare acesta a profitat și a pus ordine în lucruri. Doar că a mai pus și altceva.

”Când am venit din Asia Express nu numai că mi-a ordonat tot ce era in sertare. Dar în fiecare dintre sertarele cu lenjerie intimă, cu cercei, cu curele, cu pantofi, fulare, tot ce am prin casă erau peste tot bilețele puse. Erau ascunse așa cumva ca atunci când ridic ceva să găsesc încă un bilețel. Și vreo două luni tot am găsit bilețele”, a explicat artista.

Aștepta să-i apară în cale

Pe de altă parte, actrița a mai spus că ea l-a adus pe iubitul ei în viața ei. S-a rugat mult ca el să apară, mai ales că nu stă bine la capitolul singurătate. Pe de altă parte, cumva și casa era pregătită pentru a-l primi.

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu. Sursa foto: Anca Turcasiu / Facebook

”Să-ți spun că aveam loc deja în șifonier. Eu trăiam singură de ceva vreme și era loc după ce casa fusese ocupată între timp. Ideea e că lucrul acesta s-a întâmplat de azi pe mâine”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Iubire ca-n filme

Cei doi sunt deja de doi ani împreună și pare să fie din ce în ce mai apropiați. Drept urmare își petrec vacanțele împreună și își împart timpul amândoi. Ambii au fost căsătoriți și au copii, așa că din acest punct de vedere nu mai există discuții. Iar acum plănuiesc o vacanță de două luni în Filipine.

