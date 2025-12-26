Monden

Legământul secret al Ancăi Țurcașiu: Suntem căsătoriți pe veci, fără acte

Anca Țurcașiu. Sursa foto. Facebook
Din cuprinsul articolului

Cântăreața, Anca Țurcașiu a declarat că nu se mai căsătorește că nu își mai dorește un astfel de eveniment. Cu toate acestea pe ea și pe iubitul ei îi leagă lucruri mult mai complexe decât un inel.

Anca Țurcașiu, veșnic alături de Călin

Artista a precizat la un podcast faptul că ea și actualul iubit sunt mai mult decât căsătoriți. Cei doi împart aceleași tatuaj, dar și alte lucruri care simbolizează uniunea dintre ei.

Anca Turcasiu

Sursa: Facebook

”Nu mă mărit. Pentru că amândoi am fost căsătoriți. Și suntem căsătoriți pe veci cu acest tatuaj. Uite, un inel, o verighetă dispare, ăsta rămâne pe veci, tatuajul ăsta. E ca și cum am fi căsătoriți. E mai mult decât o căsătorie”, a explicat cântăreața.

Ce îi mai unește

Mai mult, cei doi au mers și și-au pus fiecare în câte o ureche câte un cercel dintr-o anumită pereche. ”Avem o pereche de cercei pe care i-am împărțit și ne-am făcut gaură pentru ei. Nu aveam găuri pentru acești cercei. Ne-am dus și ne-am înțepat amândoi și ne-am cumpărat cerceii. De asta am considerat că inele nu pot fi pereche.

Cerceii sunt și sunt și unul lângă celălalt. Eu sunt tatuată pe stânga, el pe dreapta și cerceii îi avem tot așa. Totul e planificat apropo de organizare”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Nu suportă singurătate

Solista a explicat că nu prea poate să stea singură. ”Pentru mine cel mai cumplit a fost să fiu singură. Eu cred că l-am întâlnit pe călin pentru că mi-am dorit foarte mult. Pentru mine acea perioadă de singurătate a fost cea mai cumplită din viață. Nu am putut să suport. El a fost două zile acum la Brașov și am crezut că mor.

Noaptea singură în casă mi s-a părut ceva... nu mă găsea. Mă uitam în toate părțile, cu pisica în brațe. Și tot singură mi s-a părut că sunt. Dacă îți dorești cu ardoare primești tot ce dorești.

Proiecte speciale