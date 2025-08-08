Sport Pasiunea nu are limite. Ce a făcut un suporter pentru echipa sa după ce a fost suspendat pe viață







Richard Lambert, fan al clubului Epsom & Ewell din liga a IX-a engleză, interzis pe viață pe stadion, își urmărește echipa dintr-un copac. Nu este singurul caz neobișnuit din fotbal – alte incidente bizare au intrat în istorie.

Richard Lambert, un suporter de aproximativ 50 de ani, dedicat echipei Epsom & Ewell, a primit în ianuarie interdicție pe viață de acces pe stadion. Decizia a fost luată după ce acesta a postat pe rețelele sociale critici extrem de dure la adresa conducerii clubului.

Reprezentanții echipei, care joacă în liga a IX-a engleză, au confirmat sancțiunea și au refuzat să intre în detalii:

Interdicția nu l-a împiedicat pe Lambert să continue să-și susțină echipa favorită. Acesta a găsit o soluție neobișnuită: se urcă într-un copac aflat lângă stadion, din care poate urmări întreaga partidă.

„Tot ce vreau este să-mi văd echipa jucând. Dacă interdicția rămâne pe viață, voi continua să mă urc în copac până la sfârșitul vieții. Sau cel puțin atât timp cât voi putea fizic”, a declarat Lambert pentru BBC.

Richard Lambert nu este doar un fan înfocat. El a fost cronicar al clubului timp de 20 de ani, realizând rezumate pentru aproape fiecare meci. Chiar și după interdicție, continuă să își scrie cronicile, dar acum din „tribuna” improvizată din copac.

Epsom & Ewell, cunoscuți sub porecla „Salts”, au în jur de 90 de suporteri fideli la meciurile de acasă, număr la care se adaugă și „suporterul din copac”.

Povestea lui Lambert nu este singulară. De-a lungul timpului, fotbalul a oferit numeroase episoade bizare care au atras atenția fanilor din întreaga lume: