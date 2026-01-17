Pas important în lupta cu cancerul de col uterin. Legea a fost promulgată

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat promulgarea unei legi care asigură continuitatea accesului gratuit la vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV), precum și la servicii medicale periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

Măsura are ca scop menținerea și consolidarea programelor de prevenție într-un context în care această afecțiune rămâne una dintre principalele probleme de sănătate publică din România.

Actul normativ vizează atât vaccinarea gratuită a fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, cât și accesul la investigații medicale periodice pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Promulgarea legii intervine în condițiile în care România se situează constant printre statele europene cu o incidență ridicată a acestei forme de cancer.

Potrivit datelor prezentate de specialiști, infecția cu virusul papiloma uman este extrem de răspândită la nivel global. Estimările medicale arată că peste 80% dintre persoanele active sexual se infectează cu HPV cel puțin o dată în cursul vieții. În România, cancerul de col uterin generează anual mii de cazuri noi și sute de decese, incidența fiind aproape dublă față de media Uniunii Europene.

Specialiștii în sănătate publică indică faptul că majoritatea cazurilor de cancer de col uterin pot fi prevenite prin vaccinare și prin programe de screening regulat. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase permite intervenții medicale timpurii, reducând semnificativ riscul de evoluție a bolii.

Legea promulgată de președinte se referă la adoptarea unei ordonanțe a Guvernului care menține cadrul legal pentru finanțarea vaccinării anti-HPV și a serviciilor de testare periodică. Aceste servicii sunt compensate de la bugetul de stat și sunt incluse în programele naționale de sănătate.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a explicat importanța acestui demers legislativ. „Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin”, a transmis șeful statului.

Președintele a subliniat legătura directă dintre infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin. „Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, acesta a evidențiat rolul esențial al controalelor medicale regulate în prevenție. „Screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate”, a mai scris președintele.

În finalul mesajului său, șeful statului a adresat un apel direct către femei, încurajând utilizarea serviciilor medicale disponibile. „Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, a transmis Nicușor Dan.

Legea promulgată consolidează cadrul legislativ existent și menține funcționale programele de prevenție, într-un domeniu în care datele medicale indică necesitatea unor intervenții susținute pe termen lung.