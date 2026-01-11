Reguli de bază pentru cei care adoptă un animal pentru prima dată

Instituțiile publice și organizațiile de protecție a animalelor repetă în ultimii ani același mesaj: adopția nu este un gest de moment. Protecția Animalelor Ilfov a lansat, de exemplu, o campanie de conștientizare în care amintește că „un animal înseamnă o responsabilitate pe cel puțin 10-15 ani”.

Potrivit hellodoggie.ro, alegerea unui animal trebuie corelată cu programul tău zilnic: dacă petreci 10-12 ore la muncă, un câine foarte activ va suferi, iar relația poate deveni dificilă.

ONG-uri care se ocupă de salvarea animalelor reamintesc că:

câinii și pisicile sunt animale sociale, care au nevoie de timp, atenție și interacțiune;

singurătatea prelungită sau lipsa plimbărilor pot duce la probleme de comportament;

familia trebuie să fie de acord cu adopția, nu doar o singură persoană.

La acestea se adaugă și bugetul. Potrivit greenpointromania.ro, hrana de calitate, vizitele regulate la medicul veterinar, vaccinările, deparazitările, jucăriile, eventualele ședințe de dresaj și sterilizarea reprezintă costuri constante și sunt esențiale.

Spațiul este un alt criteriu important. Astfel, adăpostruile cer adesea viitorilor adoptatori fotografii din locuință și informații despre mediul în care va trăi animalul, pentru a verifica dacă există un adăpost adecvat, siguranță (balcoane, garduri, acces la exterior) și condiții minime de confort.

În România, Legea 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligații clare pentru deținătorii de animale. Aceștia trebuie să asigure adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare, îngrijire și atenție, precum și asistență medicală, în funcție de nevoile specifice speciei, rasei și vârstei animalului.

Aceeași lege interzice abandonul și comportamentele brutale. Abandonul este definit ca lăsarea unui animal, a cărui existență depinde de om, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical. Abandonul și alte forme de cruzime sunt sancționate.

Pentru câini, Ordonanța de urgență nr. 155/2001 și modificările ulterioare introduc reguli suplimentare:

identificarea prin microcip și înregistrarea în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân sunt obligatorii, iar numărul microcipului trebuie trecut în carnetul de sănătate și, după caz, în pașaport;

proprietarii sunt obligați să mențină igiena spațiilor publice și a zonelor comune în care merg cu câinii;

nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amenzi, iar în cazurile de cruzime se pot aplica pedepse cu închisoarea și confiscarea animalelor.

Aceste prevederi legale urmăresc protejarea animalelor, dar și responsabilizarea deținătorilor. La momentul adopției, multe adăposturi le reamintesc explicit oamenilor că încălcarea obligațiilor - în special abandonul - nu este doar o problemă morală, ci și una juridică.

Procedurile pot diferi de la un oraș la altul, dar există câteva elemente comune. ASPA București, de exemplu, descrie un proces în care potențialul adoptator începe printr-o rezervare - fie direct în adăpost, fie online - urmată de completarea unor declarații și discuții cu personalul de specialitate

Un element important este așa-numitul „matching”: atunci când există mai multe cereri pentru același câine, reprezentanții serviciului cer informații suplimentare despre locuință, alte animale din familie, experiența cu câinii, motivul adopției sau planurile în perioadele de concediu. Scopul este identificarea celei mai potrivite familii pentru animal și reducerea riscului de returnare în adăpost.

La adăposturile publice din Ilfov, autoritățile amintesc că adopțiile sunt gratuite. Persoanele care adoptă trebuie să prezinte, potrivit comunicărilor oficiale, copie după actul de identitate, dovada spațiului de locuit și dovada veniturilor, documente necesare pentru întocmirea fișei de adopție.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) subliniază că orice animal de companie are nevoie de deparazitări interne și externe, precum și de vaccinări realizate după o schemă recomandată de medicul veterinar. Aceste intervenții sunt trecute într-un carnet de sănătate, document esențial pe tot parcursul vieții animalului.

În ceea ce privește câinii, legislația prevede vaccinarea antirabică, corelată cu normele europene privind supravegherea și controlul rabiei. Operațiunile de vaccinare și identificare sunt raportate către autoritățile sanitar-veterinare, iar datele sunt centralizate la nivel național.

În adăposturi, câinii propuși spre adopție sunt, în mod normal, consultați de medici veterinari, deparazitați, vaccinați și sterilizați înainte de a fi dați unei familii, tocmai pentru a le oferi o șansă cât mai bună la o viață sănătoasă.

Pentru viitorul proprietar, regulile esențiale sunt: