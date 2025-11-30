Cum își răsfață bogații câinii. Yoga și parfurmurile Dior nu lipsesc de pe listă

Cum își răsfață bogații câinii. În Londra, animalele de companie au ajuns la rang de VIP. Nu mai este suficient să fie doar „cei mai buni prieteni ai oamenilor”. Acum câinii pot face yoga, pot primi masaje sau chiar sesiuni de reiki. StudioulSacred Tones este un exemplu, unde patrupedele participă la ședințe de relaxare adaptate nevoilor lor.

Mabel, un bichon răsfățat, a plecat recent acasă cu un set de uleiuri esențiale special selectate pentru el. Proprietarii au spus că după astfel de terapii, câinii lor sunt mai liniștiți, mai puțin agitați și par aproape „mai zen decât un călugăr tibetan”.

Acum câteva decenii, câinii primeau ce rămânea de la masă și petreceau ore întregi singuri acasă. În prezent, sunt răsfățați cu mâncare organică, biscuiți marca celebrităților și chiar înghețată artizanală. Pentru mulți, câinele a devenit un „copil surogat” sau un membru al familiei care merită atenție și timp.

Piața produselor și serviciilor premium pentru câini crește rapid. Se estimează că până în 2029 va ajunge la 267 de miliarde de lire sterline. Brandurile de lux au intrat și ele în joc: Versace vinde paturi pentru câini la prețuri de aproape 1.000 £, iar Dolce & Gabbana și Dior au lansat un parfum special pentru patrupede, inspirat de pudelul lui Dolce.

George Northwood, hairstilist cunoscut, a creat un șampon cu miros „de om”, dar gândit pentru blana câinilor. Totul pentru ca patrupedele să fie pregătite pentru fotografii și postări pe social media.

Veterinarii atrag atenția că un câine care miroase urât ar putea avea o problemă de sănătate. Aromele și parfumurile trebuie folosite cu grijă și nu direct pe piele, deoarece simțul olfactiv al câinilor este mult mai puternic decât al oamenilor.

Pentru cei răsfățați, călătoria cu avionul nu mai e un stres. Companiile K9 Jets și Bark Air oferă zboruri private în care câinii stau în cabină, primesc masaj și apă premium, iar experiența de zbor e gândită ca la clasa business.

Hotelurile londoneze nu rămân în urmă. Meniuri create de bucătari celebri, pătuțuri organice și apă cu monograma patrupedului sunt acum standard. Un client de la o croitorie de lux de pe Savile Row chiar a comandat un costum făcut special pentru câinele său.

Lumea modernă a schimbat complet relația cu animalele de companie. Câinii nu mai sunt doar prieteni sau companioni de plimbare. Ei sunt răsfățați, influenceri în social media și membri de familie care primesc atenție și lux.