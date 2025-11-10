Câinele pe care toți îl credeau orb, dar de fapt îi ignora pe oameni

Don Luis este un câine cu o poveste neobișnuită care a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume. Salvarea sa a avut loc în Chile, prin intermediul organizației Fundación Santas Patitas, care se ocupă cu protecția animalelor. Dar ceea ce l-a făcut cu adevărat celebru nu a fost doar traumele prin care a trecut, ci personalitatea lui extrem de independentă.

În 2023, Don Luis a fost găsit după ce fusese lovit de o mașină. La început, era un câine agresiv, care mârâia la orice semn de apropiere. „La început, era un câine agresiv. Mârâia la orice,” povestește Javiera Santander, fondatoarea organizației.

Pe măsură ce a fost îngrijit cu răbdare și afecțiune, Don Luis a început să aibă încredere în oameni. Totuși, salvatorii au observat ceva ciudat: câinele părea să fie complet absorbit de propriul său univers. „Când îi vorbeam, doar privea în jurul camerei. Dacă îl chemam să vină din curte, era ca și cum nu ne-ar fi văzut,” explică Santander.

Îngrijorați că ar putea fi orb, voluntarii l-au dus pe Don Luis la un medic veterinar specialist în neurologie. Rezultatul i-a lăsat pe toți surprinși: câinele nu era orb. Vedea perfect, doar că, atunci când nu era într-o dispoziție bună, alegea să-i ignore pe oameni.

„Ne-a spus că vede perfect. Doar că se distrează ignorând oamenii când nu-i vine cheful. Am fost surprinși și ne-a amuzat în același timp,” a spus Santander. Echipa a învățat astfel să nu forțeze interacțiunea și să respecte momentele în care câinele preferă să fie singur.

Povestea lui Don Luis a devenit rapid virală pe internet. Internauții s-au amuzat și s-au regăsit în comportamentul său independent. „Pare deranjat că a fost prins,” comenta un utilizator. Altul a scris: „Acesta este animalul meu spiritual.” Mulți au recunoscut că și animalele lor de companie au comportamente similare.

Don Luis are acum șase ani și caută o familie care să-i respecte spațiul personal și să-l iubească în felul lui.

„Familia ideală este formată din adulți care înțeleg nevoia lui de independență și îi oferă multă afecțiune,” a explicat Santander. Echipa Fundación Santas Patitas îl descrie ca fiind sănătos, dulce și plin de personalitate, un câine care iubește în tăcere și apreciază bunătatea fără să ceară atenție constantă.