Parolele pe care hackerii le pot descoperi rapid. Ce combinații trebuie evitate

Parolele alese pentru conturile de e-mail, platformele sociale și alte servicii digitale pot deveni o vulnerabilitate atunci când includ informații personale. Datele de naștere, numele copiilor sau ale animalelor de companie sunt ușor de reținut, însă pot fi descoperite și de persoane care încearcă să obțină acces neautorizat. Potrivit recomandărilor Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), utilizatorii ar trebui să evite parolele construite din date care pot fi identificate prin intermediul internetului.

O fotografie publicată cu ocazia unei aniversări sau un mesaj de felicitare pe Facebook poate oferi indicii despre ziua de naștere a unei persoane. În mod asemănător, numele și poreclele folosite în spațiul public pot fi încercate de atacatori pentru accesarea conturilor.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că anumite combinații sunt mai vulnerabile deoarece pot fi anticipate sau identificate pe baza informațiilor disponibile public.

Printre parolele nerecomandate se numără:

Datele de naștere;

Numerele de telefon;

Numele utilizatorului;

Numele copiilor sau ale partenerului;

Numele animalelor de companie;

Combinațiile uzuale, precum „123456”, „qwerty” și „parola”;

Parolele identice utilizate pe mai multe platforme.

O problemă suplimentară apare atunci când aceeași combinație este folosită pentru mai multe servicii digitale. Dacă datele de autentificare ale unui cont sunt expuse în urma unui incident de securitate, infractorii pot încerca să le utilizeze și pe alte platforme. Metoda poartă denumirea de „credential stuffing” și presupune testarea unor combinații de autentificare deja compromise pentru obținerea accesului la alte conturi.

Pentru reducerea riscului de compromitere a conturilor, DNSC recomandă folosirea unor parole suficient de lungi și dificil de anticipat. Conform recomandărilor prezentate de specialiști, o parolă puternică ar trebui:

Să aibă cel puțin 12-16 caractere;

Să includă atât litere mari, cât și litere mici;

Să conțină cifre și caractere speciale;

Să nu fie alcătuită din informații personale.

Este important și ca fiecare cont să fie protejat printr-o parolă diferită, în special atunci când este vorba despre servicii care conțin date importante. Pentru gestionarea acestora pot fi utilizate aplicații specializate, cunoscute drept manageri de parole.

O altă măsură recomandată este activarea autentificării în doi pași, care presupune verificarea suplimentară a identității utilizatorului.

În cazul angajaților care lucrează cu informații personale sau alte categorii de date sensibile, precum și al persoanelor cu drepturi de administrator asupra sistemelor informatice, DNSC recomandă parole de minimum 16 caractere.

Pe lângă parolele tradiționale, dispozitivele moderne permit verificarea identității prin caracteristici biometrice. Printre metodele utilizate se află recunoașterea facială, identificarea prin amprentă digitală și scanarea irisului.

Aceste tehnologii pot înlocui, în anumite situații, introducerea unei parole sau pot fi folosite ca etapă suplimentară de verificare în cadrul autentificării multifactor.

Utilizarea lor trebuie însă să respecte anumite condiții de securitate.

Echipamentele folosite pentru autentificare trebuie să fie aprobate și configurate corespunzător, iar informațiile biometrice trebuie protejate. Datele pot fi păstrate local ori într-un sistem care respectă cerințele de securitate și confidențialitate.

Parolele formate din informații personale pot fi identificate rapid atunci când atacatorii cunosc deja anumite detalii despre utilizator.

Datele disponibile pe rețelele sociale sau pe alte pagini publice pot fi folosite pentru alegerea combinațiilor încercate.

În schimb, parolele mai lungi, care includ tipuri diferite de caractere și nu au legătură cu informațiile personale, sunt mai greu de compromis. Pentru un nivel suplimentar de protecție, specialiștii recomandă autentificarea în doi factori.

Aceasta poate presupune introducerea unui cod de verificare, confirmarea printr-o aplicație instalată pe telefon sau utilizarea amprentei ori a recunoașterii faciale.

Persoanele care suspectează că datele lor de autentificare au ajuns la persoane neautorizate trebuie să își modifice imediat parola. De asemenea, este recomandată verificarea listei de dispozitive conectate la cont și eliminarea celor care nu sunt recunoscute.

Activarea autentificării în doi pași poate adăuga un nivel suplimentar de protecție împotriva încercărilor de acces neautorizat.

Folosirea unor parole diferite pentru fiecare serviciu, evitarea datelor personale și verificarea periodică a accesului la conturi sunt măsuri care pot reduce riscul pierderii informațiilor digitale.