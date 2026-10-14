Papa Leon al XIV-lea a fost operat la Roma după ce medicii au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer. Intervenția chirurgicală, care a durat aproximativ 90 de minute, a presupus îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, a anunțat Vaticanul. În același timp, fratele mai mare al suveranului pontif, Louis Prevost, urmează tratament pentru mielom multiplu, a declarat soția acestuia pentru postul american CBS.

Operația a avut loc marți, la spitalul Gemelli din Roma. Potrivit comunicatului semnat de medicul curant al papei, Luigi Carbone, și de profesorul Stefano Margaritora, coordonatorul echipei de chirurgie toracică, intervenția a confirmat diagnosticul suspectat în urma investigațiilor preoperatorii.

„Pentru ca intervenția să fie radicală, lobul inferior al plămânului drept a fost îndepărtat”, a transmis Vaticanul.

Medicii au precizat că papa a rămas în blocul operator aproximativ trei ore, în timp ce intervenția propriu-zisă a durat circa 90 de minute. Operația s-a desfășurat fără complicații.

După intervenție, Leon al XIV-lea s-a trezit normal și, după o scurtă perioadă de supraveghere, a revenit în salonul său de la etajul al zecelea al spitalului Gemelli. O sursă de la Vatican a declarat că suveranul pontif a cerut să cineze imediat după întoarcerea în salon.

Investigațiile suplimentare pentru a stabili dacă boala s-a răspândit sunt în curs de desfășurare, potrivit aceleiași surse.

Louis Prevost, în vârstă de 74 de ani, locuiește în Florida și urmează tratament într-o clinică pentru mielom multiplu, a declarat soția sa, Deborah Prevost, pentru CBS.

Potrivit acesteia, fratele papei a fost diagnosticat cu această formă de cancer în 2017. După un tratament cu celule stem, boala a rămas sub control pentru o perioadă îndelungată. Deborah Prevost nu a oferit detalii despre starea actuală de sănătate a soțului său.

Cei doi frați au vorbit săptămâna trecută, când papa și-a sunat familia pentru a-i spune ce urma să se întâmple, a relatat soția lui Louis Prevost.

„Ne-a sunat ca să ne spună ce urmează să se întâmple”, a declarat ea pentru postul american de televiziune.

Femeia a spus că nu cunoaște starea papei după intervenția chirurgicală. „Continuăm să ne rugăm și să le ținem moralul ridicat amândurora”, a adăugat ea.

Mielomul multiplu este o formă de cancer al sângelui care afectează măduva osoasă și producția de celule sangvine. Potrivit organizației German Cancer Aid, boala provoacă modificări anormale ale celulelor plasmatice, care fac parte din sistemul imunitar.

Cauza exactă a afecțiunii nu este cunoscută, însă vârsta înaintată se numără printre factorii de risc. Printre simptomele și complicațiile posibile se află durerile de spate, anemia și leziunile renale.